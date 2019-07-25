中橫便道斷58天 梨山堆650噸垃圾

2019-07-25 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



中橫臨37便道5月中旬因豪雨坍方，道路中斷近2個月，本月初才重新開放。梨山地區因交通中斷，垃圾無法往山下清運，福壽山垃圾轉運站累積650噸垃圾，台中市長盧秀燕今到梨山視察，將動用100萬預備金協助清運。

不過當地民眾說，梨山垃圾問題大，長年累積在山溝的垃圾瀑布還未徹底清運，只要天候狀況差或中橫便道中斷，垃圾就無處可去，才會累積大量垃圾，希望政府規劃完整的垃圾清運策略，甚至應該跟宜蘭縣政府合作，才能根本解決問題。

梨山地區曾爆發垃圾瀑布，長達40年的垃圾被丟棄在山溝內，前市長林佳龍曾撥款清運，但目前仍未完全清除；5月中旬中橫便道坍方中斷長達53天，梨山垃圾無法運下山，累積650噸垃圾無處可去。

和平區公所清潔隊長陳海光說，福壽山垃圾轉運站的650噸垃圾，應該累積有1年多，現在梨山垃圾每周往山下運送只有2趟次，約12公噸，但每天居民、遊客與農業廢棄物就有近10噸，垃圾問題一直都有。

當地居民說，中橫便道看「天」開放，一旦大雨就暫停開放，萬一豪雨造成道路坍方，又得封路修繕，垃圾清運得也得看老天爺臉色，梨山通往宜蘭的道路較穩定，政府應規劃一套完整策略，才能解決垃圾問題。

盧秀燕今與環保局長吳志超、民政局長吳世瑋、和平區長林建堂前往視察，盧秀燕說，梨山是台中仙境，現在遊客逐漸增加，但不容許仙境變成垃圾山，市府撥100萬預備金協助清運，也呼籲遊客把垃圾減量、把自己的垃圾帶下山。