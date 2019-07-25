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奮起湖芙蓉山 發現珍貴百年森氏杜鵑花群

2019-07-25 11:28聯合報 記者卜敏正╱即時報導

林務局嘉義林管處日前接獲山友通報，指嘉義縣奮起湖頂湖地區，標高近2000公尺芙蓉山，發現珍貴百年森氏杜鵑花群，但周邊孟宗竹蔓延影響生長，嘉義林管處立即派員伐除蔓生竹類，並與嘉義大學團隊攜手合作，將分3年培育玉山杜鵑、西施花等種子育苗。

嘉義林區管理處指出，今年6月初熱心山友通報，阿里山鄉湖底東側芙蓉山，發現超過百年樹齡杜鵑花群，遭孟宗竹蔓延，經林管處勘勘查該處位在大埔事業區第231林班，約有30株西施花(又稱阿里山杜鵑)，及玉山杜鵑分布，胸徑約10到20公分，樹高3到8公尺。

奮起湖工作站主任李志珉表示，杜鵑花科徑級能長到20公分相當不容易，推估樹齡約百歲，6月初發現後，奮起湖工作站同仁先伐除，由租地造林地內蔓生至闊葉林散生的孟宗竹，並砍伐帶寬約30公尺長度約百米的保護帶，防止下方竹類再度入侵。

他說，竹類生長快速，易遮蓋其他植物陽光、影響生長，工作站日後將定期巡視，以保護台灣原生杜鵑生長環境，期待台灣特有杜鵑之美可以永續綻放。

嘉義林管處表示，杜鵑花科植物發芽率低、成苗不易，將對原生種杜鵑展開培育計畫，分3年與嘉義大學團隊攜手合作，培育以種子育苗的玉山杜鵑、西施花、黃花著生杜鵑等10種植物，並同時記錄台灣原生種杜鵑蒴果、種子型態，完成編撰台灣原生杜鵑培育手冊提供學界、業界參考。

嘉義林管處伐除蔓生孟宗竹。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處伐除蔓生孟宗竹。圖／嘉義林管處提供
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西施花（阿里山杜鵑）林相優美，樹齡推估超過百年。圖／嘉義林管處提供
西施花（阿里山杜鵑）林相優美，樹齡推估超過百年。圖／嘉義林管處提供
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芙蓉山發現有樹齡超過百年的杜鵑花群。圖／嘉義林管處提供
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