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走不出代工困境 科技領域研究生9年大減1.6萬人

2019-07-25 11:24聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

為配合我國聚焦綠能、生醫的5加2產業發展，教育部要求各大學農業、工業領域（如資工系）招生名額不得低於前一學年，但統計發現效果不顯著，與人文、社會領域相比，就讀科技領域碩、博士生降幅最大。有大學表示，國內科技業仍以代工為主，取得博士學位的價值不高，所以攻讀人數減少。

教育部本月發布大專校院研究生統計，發現107學年科技領域碩、博生數為9萬3000萬，比99學年少1萬6000人，減少幅度約15%。人文領域九年來人數減少約6000人、幅度13%，社會領域則維持穩定。

成功大學教務長王育民說，科技領域研究生減少、主要是博士生人數下降。台灣二十年來高科技產業並未升級，還是以代工為主，不需要太多博士生投入。和國際相比，科技實力是相對下降了。如果博士人才的所學持續找不到銜接的對口，會是一場災難。

台北科技大學教務長楊士萱說，從市場的角度來看，理工碩士生傾向一畢業就投入職場，除了工作不難找，再加上調薪、分紅，多數人的薪資甚至比理工系所的教授高。但攻讀博士花錢、花時間，只是換到差不多的待遇。他說，人文、社會領域就業機會比科技領域少，學生仍考慮再念一個學位替自己加值，所以人數維持穩定。

教育部高教司表示，為強化科研人才養成，高教司鼓勵大學成立與產業發展方向相符的系所，例如推動108學年培育大專校院AI及資訊安全碩士人才計畫，增設及補助食安相關系所，以及增設東南亞研究系所等。

高教司表示，為鼓勵設新系，教育部106學年起設立各大學博士班招生調控名額保留70%的制度，讓各校能依招生人數多寡和發展方向，彈性調整各系所人數。例如，教育部原本核定一校中文研究所招收20名博士生，若學校配合5加2產業設立新系，可請中文所提撥至多30%的名額給新系。108學年起將全面取消博士班調控名額，讓名額可以更彈性運用。

教育部高教
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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