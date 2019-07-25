Line聊天機器人助掌握醫療建議 基金會推《肺癌攻略》
惠敏過去是醫藥記者，不抽菸、愛運動，未料一日頭痛就醫，竟發現自己罹患肺癌第四期，因著腦轉移才感到頭痛。肺癌治療日新月異，複雜度也高，即使工作上接觸過許多癌症與公共衛生專家，她都感到很難消化，更遑論先前鮮少接觸過醫藥資訊的民眾。肺癌蟬聯癌症死因榜首超過十年，為讓民眾更清楚掌握最新醫療建議，癌症希望基金會推出《肺癌攻略》互動式網站（https://www.lungcancer-ecancer.org.tw/medical_staff/index.html）與Line聊天機器人，助病友與醫療團隊溝通決策更順利，在抗癌路上穩健前行。
癌症希望基金會與衛福部國健署、台灣肺癌學會、癌症醫學會今舉辦衛教記者會。癌症希望基金會董事長王正旭表示，肺癌是最具殺傷力的癌別，不過醫療成效已顯著進步。舉例來說，第四期肺癌的存活期相較十年前拉長一年之多，但癌友罹病後問到的、網路上搜到的資訊卻很紊亂，往往手足無措，因此基金會建立系統化的資訊平台《肺癌攻略》，盼有效促進醫病溝通，及時、正確抗癌。
王正旭表示，《肺癌攻略》有互動式網站與Line聊天機器人兩種版本，網頁版可供醫護人員運用電腦或iPad引導病家，同時附有語音功能，長輩也可以聆聽使用；Line聊天機器人則能隨時供病人與家屬自行使用。
台灣肺癌學會理事長陳育民表示，肺癌有「發現晚」、「治療晚」的特點，超過半數患者確診時已局部轉移或晚期。這是因為多數肺癌好發位置周邊沒有痛覺神經，常是癌細胞吞噬了肋膜才會感到疼痛，或患部產生積水釀成氣喘才被察覺。
陳育民表示，老菸槍是最顯著的肺癌高風險群，吸食約多、風險越高。不過，國內高達六成以上的肺癌患者沒有吸菸史，常見他們接觸到二手菸、三等親內有肺癌家族史、平日負責煮食卻沒使用抽油煙機、有肺結核或肺纖維化等病史等，提醒民眾盡可能避開危險因子。
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