Line聊天機器人助掌握醫療建議 基金會推《肺癌攻略》

2019-07-25 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



惠敏過去是醫藥記者，不抽菸、愛運動，未料一日頭痛就醫，竟發現自己罹患肺癌第四期，因著腦轉移才感到頭痛。肺癌治療日新月異，複雜度也高，即使工作上接觸過許多癌症與公共衛生專家，她都感到很難消化，更遑論先前鮮少接觸過醫藥資訊的民眾。

癌症希望基金會與衛福部國健署、台灣肺癌學會、癌症醫學會今舉辦衛教記者會。癌症希望基金會董事長王正旭表示，肺癌是最具殺傷力的癌別，不過醫療成效已顯著進步。舉例來說，第四期肺癌的存活期相較十年前拉長一年之多，但癌友罹病後問到的、網路上搜到的資訊卻很紊亂，往往手足無措，因此基金會建立系統化的資訊平台《肺癌攻略》，盼有效促進醫病溝通，及時、正確抗癌。

王正旭表示，《肺癌攻略》有互動式網站與Line聊天機器人兩種版本，網頁版可供醫護人員運用電腦或iPad引導病家，同時附有語音功能，長輩也可以聆聽使用；Line聊天機器人則能隨時供病人與家屬自行使用。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，肺癌有「發現晚」、「治療晚」的特點，超過半數患者確診時已局部轉移或晚期。這是因為多數肺癌好發位置周邊沒有痛覺神經，常是癌細胞吞噬了肋膜才會感到疼痛，或患部產生積水釀成氣喘才被察覺。