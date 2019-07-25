近200萬國人B肝帶原 近四成不知自己感染

2019-07-25 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



肝炎的檢查與治療不能等。39歲的施姓工程師，在28歲那年常提不起勁，出現食欲不振、嗅覺失常、聞到喜歡吃的食物都會惡心想吐，更導致體重兩周遽降10公斤。原以為是工作疲勞，直到出現咖啡色尿液、全身黃疸現象時，才確診為B型急性肝炎發作，所幸醫師當下給予口服抗病毒藥物治療，才將病毒數控制下來，並定期服藥至今。

台大內科主治醫師、台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，根據衛福部統計，台灣每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，且肝癌為國內十大癌症死因的第2位。而據公衛調查，全台35歲以上成人中，約有近180至200萬人為B肝帶原者，而C肝帶原者約65至70萬人。

高嘉宏說，B肝病毒具高度傳染性，而台灣的B肝約有一半是經由母子「垂直傳染」；自民國75年7月起，台灣全面實施嬰幼兒B型肝炎預防接種計畫，使6歲以下兒童帶原率從10.5％降至0.8％以下。B肝雖防治有成，但在近200萬的帶原者中，仍有近40％的患者不清楚自己感染而錯失治療。

高嘉宏表示，肝病有三部曲「肝炎-肝硬化-肝癌」，民眾一旦感染B肝病毒，就容易演變為慢性肝炎，若長期忽略未治療，肝臟會因反覆發炎，可能演變成肝硬化，每年更有3至5％罹患肝癌風險。

北榮胃腸肝膽科醫師林漢傑表示，肝硬化是一個不可逆的結果，目前B肝仍無法如同C肝般根除，但正確與安全的長期用藥能有效降低整體肝炎死亡率。因此除配合醫師治療計畫，透過B肝口服類核苷酸抗病毒藥物治療控制外，注意日常生活保健、戒菸戒酒等，才能遠離肝炎三部曲。