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「恁甘有C肝 好心救好肝」王彩樺分享治癒C肝心路歷程

2019-07-25 10:23聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

「恁甘有C肝 好心救好肝」活動上午在好心肝服務中心舉行，健保署長李伯璋、肝基會董事長許金川等人出席，保肝衛教大使王彩樺，也現身分享治癒C肝心路歷程，共同呼籲民眾「篩出即治」的全新篩檢、治療策略。

「恁甘有C肝 好心救好肝」活動上午在好心肝服務中心舉行，健保署長李伯璋（左二）、...
「恁甘有C肝 好心救好肝」活動上午在好心肝服務中心舉行，健保署長李伯璋（左二）、肝基會董事長許金川（左三）等人出席，保肝衛教大使王彩樺（右三），也現身分享治癒C肝心路歷程，共同呼籲民眾「篩出即治」的全新篩檢、治療策略。記者曾學仁／攝影
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「恁甘有C肝 好心救好肝」活動上午在好心肝服務中心舉行。記者曾學仁／攝影
「恁甘有C肝 好心救好肝」活動上午在好心肝服務中心舉行。記者曾學仁／攝影
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