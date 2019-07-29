九歌兒童劇免費看 好評活動再次登場

2019-07-29 00:00 文／ 何敏惠



九歌兒童劇團「想飛的小孩」將在故宮南院進行戶外演出，在夏夜晚風的吹拂中欣賞精采演出，是相當難得的體驗。 圖／九歌兒童劇團 提供 分享 facebook

這個夏天，故宮南院打造了「夏日親子藝術月」系列活動，規劃多項寓教於樂的學習體驗，成了爸爸媽媽們暑假帶小朋友出遊的最佳去處。而暑假期間首次大型戶外演出後更是佳評如潮，8/3（六）於故宮南院北側的慶典花園，將邀請到台灣知名的「九歌兒童劇團」演出劇目「想飛的小孩」，同時也將再次舉辦亞洲文化體驗活動及定向越野積分賽，歡迎民眾來到故宮南院一同參與這些精彩有趣的活動。

此次邀請到的「九歌兒童劇團」，由一群喜愛兒童戲劇的朋友們共同創立，九歌演出的戲劇內容涵蓋了中國傳統故事、兒童文學名著、現代兒童生活教育課題等，迄今創作的劇碼已逾百齣，巡演足跡除台灣以外，更遍及世界各地，一直以來九歌辛勤耕耘著台灣兒童戲劇，致力於為孩子們帶來充滿想像力及積極能量的藝術作品。此次在故宮南院公演的劇目「想飛的小孩」，戲劇呈現上運用了造型特別的人偶大頭，搭配逗趣的舞蹈及動聽的音樂，喜感的肢體動作及簡單易懂的對白，使角色更加生動也極具特色。講述了一群孩子在真摯的友誼中相互學習與成長，勇敢逐夢的溫馨故事，相信不論是兒童還是大人，都能從中獲得屬於自己的感動。

亞洲國家文化體驗活動從美食、童玩、藝術、音樂四個方向帶領民眾一同體驗異國文化。童玩部分大小朋友一同遊玩「播棋」桌遊，這可是許多東南亞各國共同的兒時回憶。 圖／九歌兒童劇團 提供 分享 facebook

當日一同熱烈回歸的除了大型戶外兒童劇演出外，還有相當受到喜愛的亞洲國家文化體驗活動及定向越野積分賽。亞洲國家文化體驗活動從美食、童玩、藝術、音樂四個方向體驗異國文化，美食帶來馬來西亞道地點心「椰絲球」；童玩則是一同遊玩東南亞各國共同的兒時回憶──「播棋」桌遊；藝術方面將由在地藝術家指導製作「藏書票版畫」；而音樂部分則有日本邦樂的演奏團體「華之和音」演奏日本箏並進行現場教學。另外，考驗地圖及指北針使用技巧的定向越野積分賽也將再度登場，故宮南院園區內將設置不同分值的檢查點，參賽者在檢查點打卡做印記，比賽採取積分制，最終依規則判定成績，以積分高者獲勝，由於故宮南院園區相當遼闊，對參賽者的體力也是一項大挑戰！

在故宮南院廣大的園區中進行定向越野，對體力也是一大挑戰，但找到檢查點打卡後獲得滿滿成就感！ 圖／九歌兒童劇團 提供 分享 facebook