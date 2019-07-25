全國哪個鄉鎮C肝盛行率最高？每5人就有1人感染過

2019-07-25 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



你知道全台灣哪個鄉鎮C肝盛行率最高嗎？答案是苗栗縣苑裡鎮。肝病防治學術基金會發布近年最大規模C肝篩檢報告，在六縣市、28個鄉鎮高盛行區中，其中苑裡鎮C肝抗體陽性率達18.7%，相當於每五人就有一人曾感染或或現在為C肝患者。

每年7月28日為「世界肝炎日」，肝基會今年宣導主題為「恁甘有C肝（時間，台語諧音）好心救好肝」，希望透過一語雙關、國台語諧音，讓國人牢牢記住治療C型肝炎時間的重要性，掌握篩檢與治療的黃金期。

「保庇天后」王彩樺罹患C型肝炎近20年，飽受肝炎之苦。確定感染後，曾想積極治療，但當時干擾素合併雷巴威林的副作用極大，進而打退堂鼓。今年初得知健保全面開放C型肝炎全口服新藥，療程大幅縮短成8-12周，經短短數月的治療，現在拿到「畢業證書」，確認成功治癒。

肝基會執行長楊培銘教授公布全台近年最大規模C型肝炎篩檢與治療率調查，107年於肝炎高風險區推廣篩檢，總篩檢人數7034人，找出713名C型肝炎抗體陽性個案，其中半數（357人）血液中檢出C肝病毒，應立即接受治療，不過，受限於當時健保給付條件，接受治療率僅37.3%。

至於108年迄今總篩檢人數6000人，發現603名C型肝炎抗體陽性個案，其中近半數（279人）檢出C肝病毒，所幸1月起給付全口服新藥已無條件限制，接受治療率則提高至71.3%。

楊培銘教授分析，這次C肝篩檢有所突破，關鍵在於「多元夥伴合作」、「篩出即治」兩大策略，建立地區性C型肝炎微根除計畫，與官方資源結合，推行至各縣市，擬定因地制宜的防治模式，協調地區醫院配合轉診、縮短就醫流程、專車接送等，終能讓C肝病毒陽性患者轉介治療率超過八成。