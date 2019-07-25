韌帶斷裂動手術 讓女醫師了解患者進開刀房的心情

2019-07-25 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



馬偕醫院胸腔外科主治醫師、外傷科副主任楊于慧在當住院醫師時曾有手部受傷而開刀的經驗，讓她了解了解病人進開刀房時，那等待、徬徨甚至有些無助的感覺，以下是楊于慧分享她的生病經驗：

我在醫學系大七剛畢業時，進入長庚醫院成為R1（第一年住院醫師），由於我是一般外科，所涉及範圍很廣，無論胸腔、乳房、大腸直腸、移植外科及外傷科等都會輪到。

那時雖然還不用開刀，但住院醫師也是跟著老師什麼都學，也包含跟診、換藥、簡單的縫合等，工作時間長、壓力仍是有的。喜歡運動的我，常打籃球減壓。在一次放假時，我在與友人打籃球的過程中，因碰撞而吃了「蘿蔔乾」，即手指關節挫傷。但僅是左手外側小指受傷，所以我當下不以為意，覺得稍作休息即可。

不過過了一、二周後，左手小指疼痛感仍在，並持續腫脹，甚至有刺痛感，後來連活動度都受限制，小指角度無法往上太多，連帶影響到當時的部分工作；如在幫病人敷藥、換紗布時，我手套戴不上，只好請其他同事幫忙，我則交換其他工作來做。

眼看情形不對，我就去骨科掛號照X光做了檢查，醫師說小指骨頭並沒有斷掉，而是「手指側韌帶斷裂」，即左小指外側部分韌帶斷裂、並卡進關節裡，因此腫脹明顯、角度無法張開，需要手術縫合，於是跟醫師約了個時間後，我就去開刀。

一直是健康寶寶的我，第一次以病人身分進手術室，老實說感覺真的很微妙，躺在病床上在等待室，被推進開刀房前，什麼都不能做，只能看著天花板，當下有點無助、任人宰割的感覺；而雖然只是局部麻醉的小手術，但其實會一直有想詢問醫師的衝動，但又不敢給醫師壓力，那感受無法形容，也終於有點理解患者開刀時，情緒的五味雜陳。

手術時間其實很短，不到半小時就完成，過程中醫師把卡在左手小指關節裡的韌帶拉回然後縫合，同時打了一根鋼釘固定，醫師說放10天讓手指固定會癒合的較快；而取出後醫師還叮嚀我說仍得積極復健，恢復程度才能像以往般。

當時因剛畢業沒多久，住院醫師加上準備國考，雖然我很積極，但復健之路仍漫漫，我每周有三天會去復健科，透過治療師教導手指活動、彎曲等動作來復健，持續了約三個月，看到左小指從彎曲、微彎，到比較直、張開角度變大的成效，當下很開心。

不過幾年後，左小指的靈活度又減低了，原來是左小指受傷的疤痕組織形成速度遠比復健快，於是我又再次開刀，使靈活度更好。

這幾次手術，讓我體會其實人手部的皮膚很薄，因為手部神經密集，在拆線時很痛；另外，以前的我性子比較急躁，但現在手術前除了建議，我都會給予患者鼓勵，因為建立信心是必要的，可以讓患者的無助感減低些，從醫師變成病人，我深深體會此事。

•手指韌帶斷裂

國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明表示，手指關節活動十分靈活，離不開兩側各有一條細長而薄的韌帶，醫學上稱為側副韌帶，具有穩定指間關節的作用，使關節活動時不易脫位。

而打球最常遇到的運動傷害，就是手指發生關節碰撞或扭轉，導致挫傷或斷裂的情況，不過這種意外難以事先預防，重要的是在發生後要如何緩解疼痛症狀。

若只是輕微的手指扭傷、挫傷，一般可先冰敷，約三、四周內應就可緩解或自行復原；過了急性期三、五天後，可改用熱敷、熱水浴方式，或透過超音波、電療等治療輔助。

值得注意的是，若是四周以上，傷處仍有明顯腫脹或伴隨劇烈疼痛，應儘速就醫由醫師評估是否有韌帶斷裂、或骨折需關節矯正的情形，以免延誤治療的黃金時機

一般來說，手指韌帶斷裂分為外傷與無外傷，外傷如被刀割或利器砍傷的話，得透過手術縫合或接回；無外傷的話，就得透過X光看是否為韌帶斷裂或撕裂傷。

如手指韌帶斷裂，但想採保守治療，有兩種選擇，一是戴護指鋁板，讓手指伸直三至六周，以免骨頭拉扯彎曲時影響韌帶復原；另一種是打鋼釘固定，日後從皮膚取出。不過無論何種方式，請勿延誤時間才來治療，會讓恢復期變慢、韌帶彈性也無法像未受傷前那樣靈活。

•楊于慧

現職：

馬偕紀念醫院胸腔外科主治醫師

馬偕紀念醫院外傷科副主任

學歷：

台北醫學大學醫學系

專長：

胸部外傷、胸腔腫瘤、氣胸

興趣：