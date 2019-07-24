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桃機流標只是剛好！ 他說問題出在CP值心態

2019-07-24 22:42聯合報 記者何定照╱即時報導

桃園國際機場第三航廈主體工程流標三次，引起討論。建築改革社社長徐岩奇表示，它「才」流標三次，其實還好，因為前陣子有些前瞻計畫中的學校流標三至五次，甚至十次，流標早已不分國際、國內標了，多數問題則是因台灣低價論CP值的習慣，想「用國產車的預算期望雙B的品質」。

徐岩奇表示，會有這種狀況，可說是從業主需求書編寫開始，經過競圖評比、審查、發包、不斷累加的高規格，這些高規格甚至高於國際規格，包括法規、綠建築標章、智慧標章、耐震標章、審查委員意見；再加上物價波動、廠商預期心態等。在這些缺乏實務經驗的委員加碼下，一路誤判，建築造價一路攀爬，早已和規畫當初和政府不食人間煙火的單價差距甚遠。

徐岩奇說，前陣子落成的蘋果總部50億美金，桃機三航廈是790億台幣，姑且不論台灣門面還比不上一個企業總部, 重點是不能看總價，要看單價。他舉例，衛武營單價是易北愛樂廳的五分之一，是其他開發中國家單價三分之一，就能了解衛武營能完成已經是奇蹟，參與者沒有合理利潤，根本是做功德，最後虧損也累了。營造廠一次就嚇到，傻瓜才會繼續標重大工程。

他說，官員說航廈實用就好，根本是馬後砲。有次公共工程委員會開會檢討流標原因，談到淡江大橋，主委吳澤成主委說是設計過度造成流標，他立即以建改社長立場回應：這是政府「視野」問題，台灣早已從「有就好」進入到追求國際品質，政府現在應該檢討的是單價偏低、預算僵化的問題，桃機三航廈現況就是老問題遺留下來的。

桃園機場第三航廈主體工程上月三度流標，桃機董事長王明德說建設成本太高。圖／桃機提...
桃園機場第三航廈主體工程上月三度流標，桃機董事長王明德說建設成本太高。圖／桃機提供
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