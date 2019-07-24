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熊本百年歌舞伎劇場藏機關 旋轉舞台靠人力轉、華麗天花板藏秘密

2019-07-24 19:34聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

熊本山鹿市的八千代座是歷史超過百年的歌舞伎劇院。記者魏妤庭／攝影
熊本山鹿市的八千代座是歷史超過百年的歌舞伎劇院。記者魏妤庭／攝影
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想像得到在沒有電視、電影等娛樂的時代，要怎麼度過閒暇時間嗎？位於熊本山鹿市有座傳統歌舞伎劇場「八千代座」，於1910年（明治時代）建造，至今已有超過百年歷史。裡頭不僅讓人一窺豪華舞台的樣貌，還能從天花板得知最古老的打廣告形式，相當有趣。

熊本山鹿市八千代座自1910年建造，由當地船屋老闆、同時也是燈籠師傅木村龜太郎設計，他為了設計到東京歌舞伎座修業，甚至遠赴上海學習西洋工法。八千代座可說是當時數一數二的建築，光是屋頂就用了3.3萬片瓦片。各種活動如歌舞伎、新劇、古典樂等都在此舉行，曾是當地規模最大也最熱鬧的娛樂中心。

然而，隨著電視、電影興起，娛樂多樣化的結果，使得八千代座逐漸沒落荒廢，1973年宣告停業。但在1980年捐給山鹿市後，1986年設立復興期成會，以募款方式重建，1988年指定為國家重要文化財，直至1989年對外開放參觀。

八千代座為歌山頂建築，建築內部設立了旋轉舞台及人力升降台，其中，旋轉舞台用的是來自德國，旋轉鐵軌為德製鐵軌，重量達到3公噸。至於讓舞台旋轉的方式，則是在每個角落站人，以人力方式使舞台旋轉，至今仍可使用，可想像得到最盛況時期舞台表演的情況。

除了旋轉舞台內部的祕密外，我們也參觀了主角從地下跳出亮相的人力升降台，用人力方式協助主角可彈跳出舞台，表演期間約莫一群人底下手忙腳亂，才能成就舞台上的華麗演出。人力升降台也影響了觀眾席的價格，能最清楚看到人力升降台的位置，就自然成了價位最高的位置。

觀眾席可容納人數將近650人，最有趣的是，坐在觀眾席抬頭向上看，可以見到圓形或方形設計，有著各種華麗繪畫的商家圖案，原來這就是當時店家打廣告的方式。有些廣告下方有著番號，讓人好奇有何用處？導覽人員告訴我們，當時電話剛興起不久，上面的番號就是店家的電話號碼。觀察一輪發現都是雙位數，可見當時能擁有電話的人真的不多。據說，畫在八千代座上方的廣告看板，總共有33幅，其中還有7家仍在營業，像是酒藏「千代之園」、味噌店「本屋本店」，有機會去可以循線找到老店一探究竟。

如果你想去：

地址：日本熊本縣山鹿市山鹿1499

電話：+81-96-844-4004

時間；09：00～18：00（每月第二個周二公休）

門票：八千代座及山鹿燈籠民藝館聯票630日幣（台幣186元）、中小學生310日圓（台幣91元）；八千代座與夢小藏資料館導覽（需預約），大人520日圓（台幣153元）、中小學生260日圓（台幣77元），導覽時間40分鐘。

交通資訊：

搭乘中華航空高雄飛往熊本「三熊友達號彩繪機」，每周二、五、日往返，即日起到7月底推出「優惠入手 世界帶著走」，高雄飛往熊本未稅6,761元起。

中央天花板的黃銅製吊燈，最早期用的是瓦斯燃料，後改為電力發電的燈泡。記者魏妤庭／...
中央天花板的黃銅製吊燈，最早期用的是瓦斯燃料，後改為電力發電的燈泡。記者魏妤庭／攝影
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八千代座有相當多角落值得探索。記者魏妤庭／攝影
八千代座有相當多角落值得探索。記者魏妤庭／攝影
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天花板上有著各種華麗的廣告看板。記者魏妤庭／攝影
天花板上有著各種華麗的廣告看板。記者魏妤庭／攝影
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八千代座劇場左右設計VIP座位及專屬樓梯。記者魏妤庭／攝影
八千代座劇場左右設計VIP座位及專屬樓梯。記者魏妤庭／攝影
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熊本廣告建築
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