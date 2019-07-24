北宜直鐵通過集水區路線優先 翡管局提3理由反對

2019-07-24 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



翡翠水庫。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 紓解北宜交通，交通部鐵道局今召開「北宜直鐵」綜合規畫重要議題及路線方案選定會議，會議結論以通過翡翠水庫集水區的「方案一」路線為優選，將以方案一報到交通部審查，對此，與會並表達反對的台北翡翠水庫管理局提出3項疑慮，並表示鐵道局對方案一影響集水區水質與淤積等都沒詳實調查、分析及評估，恐影響600萬人用水。

鐵道局表示，此案是因地方爭取，鐵道局又重啟北移直鐵兩路線方案評估。針對翡翠水庫管理局提出的3項疑慮，鐵道局表示，今天會議是綜合性討論，從交通便利、經濟效益及地方期待角度分析，都是以方案一為優選，初步決定會以方案一的規畫報到交通部審查。

翡翠水庫管理局說，反對的理由有三，第一是因為鐵路局沒對通過集水區的方案做詳實影響評估；第二是過去中央政府在103年就開會決定選定避開集水區的路線為優選方案，過程開兩次會也很嚴謹，但結論卻在這次會議被草率推翻。

第三，翡管局表示，方案一與國道五號雪隧工程路線相近，但依過去監測資料顯示，雪隧工程對翡翠水庫集水區水量、水質與淤積的影響很大，如雪隧完工後約造成每日20萬人用水量的永久損失。

翡管局也說，雪隧工程施工後，水庫藻類也大幅增加，直至102年底才恢復施工前水準，讓水庫歷經19年的「水質黑暗期」；而雪隧80年至95年施工期間，水庫平均年淤積量則高達88.21萬立方公尺，是非施工期的2.4倍。然而反對北宜直鐵通過水庫集水區的理由卻在會中未被重視，顯然鐵路局早已定調，令人感到遺憾。