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堅果愈吃愈唰嘴？營養師提醒吃多了有這問題

2019-07-24 18:52聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

營養師提醒，堅果種子的營養成分大部分為單元或多元不飽和脂肪，雖是好的油脂但攝取過...
營養師提醒，堅果種子的營養成分大部分為單元或多元不飽和脂肪，雖是好的油脂但攝取過量還是會胖，飲食指南建議一天吃1湯匙即可。 圖／ingimage
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美味的堅果愈吃愈唰嘴，但你知道在國健署發布「每日飲食指南手冊」的六大類食物中，堅果種子與油脂被歸為同一類嗎？為何如此呢？營養師提醒，堅果種子的營養成分大部分為單元或多元不飽和脂肪，雖是好的油脂但攝取過量還是會胖，飲食指南建議一天吃1湯匙即可。

振興醫院營養師涂蒂雅表示，堅果是植物種子的一種，可再細分為「樹堅果」及「種子」二類。前者多為帶殼果實，例如杏仁、腰果、核桃、松子、開心果、夏威夷豆等；後者則多是沒有帶殼的種子，例如葵花子、南瓜子、瓜子或奇亞子、黑芝麻或白芝麻等。至於花生較特別，雖然帶殼，但被歸為種子類。

而六大食物的歸類方式，是以食物內的碳水化合物、蛋白質、及脂肪比例再進行歸類。涂蒂雅說，堅果種子的營養成分多是單元不飽和脂肪或多元不飽和脂肪酸，也因此在六大類食物的分類上和油脂歸為一類。

堅果種子所含的不飽和脂肪是身體的必需脂肪酸，可增加好的膽固醇並降低壞的膽固醇，對心血管健康有幫助。以全球盛行的健康飲食方式「得舒飲食」為例，就是鼓勵吃不飽和脂肪取代飽和脂肪，建議一天吃一把堅果，大約是5到10顆的堅果量。

涂蒂雅說，堅果種子的營養成分除了不飽和脂肪，也包括有膳食纖維及維生素E，也因此可促進腸道蠕動，且有抗氧化功效。另也含豐富的鎂離子和鋅離子，助於穩定血壓及傷口癒合，對男性而言也可保護精子的健康。

其實，不同的樹堅果或種子，其營養成分也有所差異。涂蒂雅即整理出「超級堅果」和「超級種子」列表，前者包括有夏威夷豆、杏仁果、開心果和核桃；後者則包含黑芝麻、白芝麻、南瓜子、葵瓜子、瓜子。

為什麼是超級堅果和超級種子呢？涂蒂雅說，根據衛生福利部整理的食品營養成分資料庫中，在堅果部分，單元不飽和脂肪酸含量最多的是夏威夷豆，其次為杏仁果和開心果。多元不飽和脂肪酸部分，含量最多則是核桃。

在種子部分，鐵質含量最多則是黑芝麻，其次為南瓜子；鎂離子含量最多為南瓜子，其次為葵瓜子和瓜子；鋅離子含量最多為白芝麻，其次為南瓜子和葵瓜子。維生素E含量最多則為葵瓜子，其次為瓜子及白芝麻。

有趣的是，台灣與國外對於堅果種子的分類上並不相同，有國家將堅果種子歸為蛋白質類，而非油脂類，甚至看不見「油脂」這項分類，只分有穀物、蛋白質、蔬菜、水果、以及乳品五大類。

涂蒂雅解釋，堅果種子的營養成份除了脂肪，其蛋白質含量也相對多。但若茹素民眾想補充蛋白質，仍是鼓勵吃豆製品而非堅果種子，「畢竟堅果種子的油脂含量更高啊！」

涂蒂雅舉例，想補充1份蛋白質，需要吃下30公克的堅果種子，但7-15克堅果種子就等於1份油脂量。可見，想以攝取堅果種子來補蛋白質，「你很可能愈吃愈胖喔！」

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎也指出，美國心臟協會建議每天補充15到30公克種子即可，約1到2湯匙的量。因每15公克的堅果就有45大卡熱量，一旦超量，體重就可能失控。

趙函穎舉例，她就曾有一名女學生在過年期間，抱著一桶堅果看電視，一邊看一邊吃，連吃一周後竟然胖了3公斤。「因為一桶堅果吃下肚，等同喝下600毫升的沙拉油，相當可怕。」堅果要吃可以，不要超量就好。

脂肪膽固醇國健署
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