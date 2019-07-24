火鍋附生雞蛋煮來吃？行家網友曝秘密吃法

2019-07-24 17:51 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網友在PTT上PO文，好奇問網友都是如何處理火鍋店家附的生雞蛋，就有內行網友直呼「這不是煮來吃的」。圖片來源／ingimage 分享 facebook

台灣人喜歡吃火鍋，通常火鍋店家都會附上一顆生雞蛋，供客人食用。不過日前卻有一名女網友在PTT上PO文表示，火鍋店附的生雞蛋，她通常都怕吃不完，所以都不會吃，對於多出來的雞蛋覺得相當困擾，不知道該如何處理，於是好奇問網友「吃火鍋時附的生雞蛋大家都會吃嗎？」，PO文一出立刻引來網友熱議，更有內行的網友直言「這不是煮來吃的！」

原PO在文中提到，原本在吃火鍋時，都怕因為吃不完，所以通常不會吃店家附的生雞蛋，但是有一次突然胃口大開，食欲變得特別好，正打算把生雞蛋打蛋下鍋時，卻發現蛋殼上有髒汙，頓時感到食慾全消。雖然她知道拿去廁所洗一洗還是可以吃，但是依然好奇詢問大家的看法。

對此，有不少網友認為，蛋很營養一定會吃，還分享美味吃法「我都把它拿來煮蛋花湯，超美味！」、「打到湯裡，用湯匙撈著煮到半熟，再拿出來拌飯吃」、「我都全部吃完後，丟到鍋裡煮水煮蛋」。但也有內行網友直言，其實店家附的生雞蛋，根本不是要煮來吃的，甚至揭密它的超狂用途「生雞蛋的蛋黃是用來加在沙茶裡的，蛋白則是要倒在生肉上，因為這樣肉沾了生蛋白下鍋煮才會更滑嫩」或是「將蛋打好後加上蔥花，再用七味粉攪散，當肉的沾醬」。