非洲豬瘟防疫慢半拍？台俄直航2個月才查行李

2019-07-24 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook 我國口蹄疫拔針滿周年，面臨申請口蹄疫非疫區的關鍵時刻。為同時防範口蹄疫及非洲豬瘟侵台，農委會今天宣布，俄羅斯近3年都有發生口蹄疫及非洲豬瘟，因此7月19日俄羅斯入境行李已啟動百分百檢查。

不過，俄羅斯早就爆發非洲豬瘟，台俄也早在5月開啟直航班機，農委會7月19日才執行百分百檢查俄羅斯入境行李，被質疑防疫慢半拍，更讓非洲豬瘟防疫網出現2個月空窗期。農委會表示，防疫措施都是滾動式檢討，因台俄直航班機不多，所以之前沒有要求百分百檢查行李。

俄羅斯成為繼中國大陸港澳、越、柬、寮、緬、泰及北韓和韓國後，第11個實施入境行李百分百檢查的國家。另目前查獲的中國大陸肉製品，有97%來自旅客行李，顯然有必要加強補足檢疫人力，下月將補進323位保全執勤。

根據農委會統計，透過旅客行李、郵包貨物等查獲到來自中國大陸的豬肉製品，檢出非洲豬瘟陽性的比例接近2成，比預期高很多。農委會研判，中國之前先將受感染的豬隻屍體冷凍起來，但近日疫情失控、豬肉來源大量減少，因此重新將冷凍庫豬肉加工為肉製品往外販售。

另外，廚餘養豬轉型場數1982場當中，已取得廚餘再利用檢核755場，轉用飼料1069場，出清未養豬153場，另已申請退場補助134場，剩下5場未取得檢核及轉型飼料，其中桃園市1場將於八月中出清，另宜蘭縣、桃園市、新竹縣及台南市4場，除已裁罰並加強查核外，並請畜牧處輔導轉型。