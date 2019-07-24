40歲男近視爆增千度 醫：20歲以上注意恐罹白內障

2019-07-24 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



眼科部主任徐維成說，20歲以上近視度數顯著增加者，應考量罹患白內障的可能，需儘速就醫。圖／台北慈濟醫院提供 分享 facebook 40歲陳姓男子因母親與外祖父都有高度近視，自小也因視網膜病變，右眼幾乎全盲、左眼近視500度，2年前起他左眼視力逐漸模糊，工作也須貼著電腦螢幕才能勉強看到內容，日前到台北慈濟醫院求診，診斷是白內障引起的高度近視，4個月內左眼度數從1000度增加到2300度，緊急進行人工水晶體置換術。

台北慈濟醫院眼科部主任徐維成表示，在3C產品普及化的社會，白內障不再是老年人的疾病，近年更有年輕化傾向，眼科門診中有約5%是屬於年輕型白內障患者，除了遺傳、外傷、老化外，500度以上的高度近視、青光眼、視網膜病變等眼部疾病，也可能是白內障因子。

徐維成指出，20歲前人們會因眼軸長度變化而增加近數度數，但若20歲以後的成年人近視度數加深，則多是水晶體組織成分改變、混濁，導致光線折射角度增加，造成近視，要注意罹患白內障的可能。

以陳男為例，徐維成先以「超音波乳化術」將原有水晶體震碎取出，再行「人工水晶體置換術」，但考量患者年輕、右眼視力極弱，不適合雙眼同時手術，因此為左眼保留部分度數，減少視差；術後三天，陳先生左眼的近視度數已從2300度降至250度。