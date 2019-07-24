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台灣黑熊頻闖嘉明湖山屋 林管處設預警系統讓黑熊止步

2019-07-24 15:31聯合報 記者羅紹平╱即時報導

嘉明湖國家步道近年來常有台灣黑熊造訪情事，為有效隔阻黑熊再進入人類活動區域覓食，導致黑熊覓食習性改變，並建構人熊能友善共處的山林環境，台東林管處建置黑熊監測通報系統，本月20日發揮作用，有效阻止黑熊進入山屋。

去年8月間嘉明湖山屋發生數起台灣黑熊進入山屋覓食情形，且完全不畏懼人類，至今令人印象深刻，擔心山友活動引起人熊衝突，台東林管處曾2度邀請專家學者現地勘查，除擬定人熊衝突時的預防措施，也立即建置黑熊監測通報系統，系統在今年6月下旬啟用，台東林管處今天表示，7月20日晚間系統發揮預警通報作用。

台東林管處指出，黑熊預警系統是利用無線電，將感應拍攝到的影像，即時傳輸到電腦基站，再透過網路即時發送e-mail通知管理員；7月20日晚上6點48分山屋管理員收到e-mail傳來較遠處，自動相機拍到台灣黑熊照片，並發出警報音，因該點距山屋尚有30公尺距離，山屋管理員立即啟動噪音驅趕流程，成功驅離台灣黑熊。

   

台東林管處劉瓊蓮處長表示，「黑熊預警系統」可即時通報， 提早覺察黑熊靠近山屋，有利及早因應，避免人熊衝突，保障山友安全，但這個系統只是處理人熊衝突的一個環節，後續還要與山屋食物廚餘管理、登山宣導等相關措施配合，以建立人熊能共處的友善登山環境。

台東林管處在嘉明湖山屋附近建置黑熊監測通報系統，本月20日發揮作用，有效阻止黑熊...
台東林管處在嘉明湖山屋附近建置黑熊監測通報系統，本月20日發揮作用，有效阻止黑熊進入山屋。圖／台東林管處提供
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