台灣黑熊頻闖嘉明湖山屋 林管處設預警系統讓黑熊止步

2019-07-24 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



嘉明湖國家步道近年來常有台灣黑熊造訪情事，為有效隔阻黑熊再進入人類活動區域覓食，導致黑熊覓食習性改變，並建構人熊能友善共處的山林環境，台東林管處建置黑熊監測通報系統，本月20日發揮作用，有效阻止黑熊進入山屋。

去年8月間嘉明湖山屋發生數起台灣黑熊進入山屋覓食情形，且完全不畏懼人類，至今令人印象深刻，擔心山友活動引起人熊衝突，台東林管處曾2度邀請專家學者現地勘查，除擬定人熊衝突時的預防措施，也立即建置黑熊監測通報系統，系統在今年6月下旬啟用，台東林管處今天表示，7月20日晚間系統發揮預警通報作用。

台東林管處指出，黑熊預警系統是利用無線電，將感應拍攝到的影像，即時傳輸到電腦基站，再透過網路即時發送e-mail通知管理員；7月20日晚上6點48分山屋管理員收到e-mail傳來較遠處，自動相機拍到台灣黑熊照片，並發出警報音，因該點距山屋尚有30公尺距離，山屋管理員立即啟動噪音驅趕流程，成功驅離台灣黑熊。