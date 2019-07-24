慎服止痛萬用藥 阿斯匹靈恐傷身

2019-07-24 15:50 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



美國哈佛研究指出，目前醫生多會建議心臟病患服用阿斯匹靈，因為它可以防止動脈硬化，也具有止痛及退燒的功用。圖／美聯社 分享 facebook 服用阿斯匹靈可能導致病情更嚴重！美國哈佛研究指出，目前醫生多會建議心臟病患服用阿斯匹靈，因為它可以防止動脈硬化，也具有止痛及退燒的功用。但阿斯匹靈也會讓血液凝結速度減緩，出血時將止血不易，也可能使胃潰瘍症狀更嚴重。對此，學者表示醫生應調整給病患的劑量，身體不適者也不應該自行服藥。

據《Medical News Today》報導，美國哈佛大學研究團隊在《內科學年刊》發布新發現：服用阿斯匹靈恐有損身體健康。因為阿斯匹靈具有止痛、消炎及退燒的功效，美國每天約有660萬人自行服用阿斯匹靈，醫生也會建議心臟病患每日服用低劑量阿斯匹靈，但這麼做其實可能對年長者及胃潰瘍病患影響甚大。

衛生署曾發布《安全週報》，說明阿斯匹靈可以降低血液中血小板濃度，減緩凝結速度，可做為因血小板凝集所引發的動脈硬化預防用藥。曾患心肌梗塞或中風者若服用阿斯匹靈，可避免再次發作。

然而，研究發現凝結速度減緩可能導致手術中的病患止血不易，也可能使胃潰瘍病患的狀況惡化。《USA Today》報導指出，對此現象，美國心臟病學學院及美國心臟協會已更改阿斯匹靈的服用指示。若70歲以上的長者患有初期心血管疾病，他們應積極向醫生尋求幫助，而不是每天自行服用低劑量阿斯匹靈（75至100毫克）。

然而，這項研究並不適用已經歷過心臟病、中風，或執行過心血管繞道及裝過心臟支架的病患。主導研究團隊的學者柯林呼籲：「基層醫療醫師請跟你們的病患說清楚阿斯匹靈的服用劑量，目前有自行服用者也需要主動找醫師諮詢」。

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