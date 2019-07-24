台日「蕉」流 日本學童將吃台灣香蕉、滷肉飯

2019-07-24 15:53 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



圖說：笠間市市長山口伸樹(左3)率團來台。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook 台灣香蕉、滷肉飯將成為日本學童的營養午餐！24日農糧署與日本茨城縣笠間市簽署「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」。農糧署署長胡忠一表示，為推動強化飲食及文化交流，11月起台灣香蕉將作為笠間市學童的營養午餐水果，笠間市市長山口伸樹致詞時大讚：「台灣香蕉味道很棒！」

胡忠一表示，茨城縣笠間市為慶祝駐台辦公處成立一周年，自7月23日至25日由笠間市市長山口伸樹率團來台進行交流活動，並簽署合作備忘錄，內容包括強化雙方農產品採購、人員交流及農產品宣傳等工作。

「除了台灣香蕉將作為日本學童的營養午餐之外，還包括滷肉飯！」胡忠一透露，透過雙方交流，要讓日本學童充分體驗台灣的飲食文化。胡忠一說，茨城縣位於北海道往南、沖繩往北的中間位置，農產和畜牧產品都很豐富，未來將持續推動兩地的文化、農業交流。

「台灣香蕉味道很棒！」笠間市市長山口伸樹致詞時大讚他試吃的感想，他表示，在交流辦事處成立一周年之際，為促進雙方農產品交流，將於11月起進口台灣的香蕉，作為中小學營養午餐的水果，另外，水戶市、大洗町也一同加入，提供轄內中小學生營養午餐水果，加深日本學童對我國的認識與了解。

雙方在簽署儀式後互贈禮品，胡一中致贈台灣日月潭的紅茶，山口伸樹則致贈我方「笠間燒」及栗子甜品，山口伸樹介紹，笠間燒是笠間市最具代表性的陶器，而笠間市的栗子生產排日本第一。

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