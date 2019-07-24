氣候變遷加劇 颶風與洪水更頻繁

2019-07-24 15:56 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



冰島國內第一個因氣候變化而消逝的OK冰川。圖擷自 www.vrt.be 分享 facebook 全球暖化發威，颶風與洪水更加頻繁。美國科學利用過去120年的資料分析發現，地球溫度上升後，已為美國帶來更多極端氣候出現，並影響到陸地的生態平衡，顯示人類活動與極端氣候事件出現頻率大幅增加有關。

據《英國獨立報》報導，北卡羅來納大學科學家在這次研究中，分析過去20年來當地出現的3個颶風，結果發現要在如此短的時間內無規律地出現上述颶風機率是2%。

研究人員佩爾表示，「北卡羅來納州是世界上受熱帶氣旋影響最劇烈的地區之一，透過精心保存的記錄，我們發現過去20年降雨事件已經破表。」

研究指出，過去7次最大的颶風、熱帶風暴與洪水，其中6次發生在過去20年，發生頻率可能與氣候暖化導致熱帶氣旋的攜水分能力增加有關。降雨量增加後導致更多徑流進入沿海水域與河口，造成土壤侵蝕讓有機物質與營養物質流失，而讓藻類大量繁殖。

佩爾指出，「海洋是一個巨大的水庫，可以吸收熱與更多蒸發，但隨著蒸發量增加，降雨量也會跟著增加。」

據《地球》報導，這次研究也指出，從1990年代以來降雨量已在增加，但過去120年來熱帶氣旋的降水量也有所增加。隨著重大降雨與風暴越加頻繁後，沿海社區將很難為未來的風暴做好準備。

佩爾表示，「沿海流域已必須吸收更多雨水，回到1999年的颶風弗洛伊德，當時便淹沒了北卡羅來納州沿海平原的一半。」

本次研究結果刊登在《Scientific Reports》期刊。

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