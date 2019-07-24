桃園機捷日運量破7萬 年底推信用卡支付過閘

2019-07-24 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園機場捷運營運邁入第3年，今年上半年日運量達7.21萬人次，比去年全年要多13.3%，桃捷公司總經理蒲鶴章表示，將持續完善行動支付功能，今年底前將推出信用卡支付過閘服務，明年推第三方支付過關，旅客搭車更為便捷。圖／桃園捷運公司提供 分享 facebook 桃園機場捷運營運邁入第3年，準點率則為99.4%，累積總運量突破5400萬人次，今年上半年日運量達7.21萬人次，比去年全年要多13.3%，桃園機場目前平均搭乘率也到達34%，代表每3位旅客就有1人選擇搭乘機捷往返機場，市長鄭文燦今天主持市政會議，肯定桃捷推出多元優惠、友善服務措施非常成功；桃捷公司總經理蒲鶴章表示，將持續完善行動支付功能，今年底前將推出信用卡支付過閘服務，明年推第三方支付過關，旅客搭車更為便捷。

鄭文燦說，桃捷公司去年6月起推出120天5折定期票，定期票使用運量明顯成長，今年6月使用量達1萬1555人次，今年6月起，「i搭桃捷APP」提供積點服務，增加忠誠會員黏著度，另桃捷公司於A17領航站、A19桃園體育園區站及A21環北站打造特色車站，分別融入原民、棒球、客家等主題，也鼓勵市府各局處利用機捷沿線場館辦多元活動，替機捷行銷。

今天市政會議上，桃捷公司總經理蒲鶴章也進行桃園大眾捷運公司「多元服務‧創新桃捷」專題報告，針對財務狀況部分，去年整年桃捷公司盈餘約3.3億元，今年截至6月，盈餘約1.1億元，由於部分硬體設備保固期將屆，營運及維護成本將逐年增加，為拓展客運及附業收入，A1台北車站正在進行消防計畫審查，若順利通過，可拓展營業空間，帶動營收成長。

副市長游建華表示，桃捷營運2年多以來，無論是可靠度及穩定度都達到一定標準，運量穩定成長，且可靠度指標（MKBF）也達到50.9萬車廂公里，代表每平均營運50.9萬車廂公里，僅發生1件5分鐘以上之延誤事件；由於機場捷運肩負首都快捷及都會捷運等2大功能，期勉桃捷公司持續優化服務，也請桃捷多與各地交通單位聯繫，提升轉乘接駁便利性。