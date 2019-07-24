六成盲胞無法獨立生活 醫：藉AI輔具可盼改善

2019-07-24 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣視障人口增，對於輔具需求超乎我們所想。在資策會擔任產品經理的甘仲維博士，29歲時因眼壓過高、眼前一片黑，醫師檢查後確診因過度使用3C產品而罹患急性青光眼，在短短兩年內變為全盲。雖經歷手術，使用擴視機、濾光眼鏡等輔具，但因視力續惡化，都只有階段性幫助；後透過新的AI視障輔具而有所改善，工作變得更有效率。

據衛福部2018年統計，台灣視障人士已超過5萬5000名，有63.3%無法獨自行動，59.3%無法自理生活；除造成就業困難，視障人士必須藉由輔具來提高生活自主性及品質。

中華民國眼科醫學會理事王孟祺表示，對於視障朋友來說，要不假他人之手做任何事，都是「看不見」的生活挑戰；像是獲取資訊、閱讀、鈔票等物品辨識等，都是常人看似簡單、但對視障朋友來說非常重要的事。

王孟祺說，臨床上當醫療無法幫助低視能或視障人士時，透過輔具作為協助為選項之一；台灣目前雖已有許多輔助工具如擴視機、螢幕報讀軟體等，但體積太大、無法隨身攜帶，且對於重度以上視障人士來說，仍無法全方位顧及所遇到的問題。

而近期已有為視障者打造的AI視障輔具眼鏡，配戴後可設定用觸碰或投影方式來閱讀資料，即會發出聲音告知所觸範圍文字，能更精準、直接地解決患者生活與工作上面臨的問題。