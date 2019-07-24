大稻埕情人節 活動期間交通管制

2019-07-24 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



大稻埕情人節活動將在8月3、4日於延平河濱公園舉辦，煙火秀在3日晚上8點到8點10分會在淡水河3到5號水門間水域施放。北市交通局說，因往年活動吸引參觀的人車都很多，除了會針對水門、一般道路、快速道路進行交通管制外，微笑單車YouBike在活動期間也會暫停營運，希望民眾多搭乘大眾運輸再步行前往欣賞煙火。

交通局表示，為因應3日煙火秀所吸引的人潮和車潮，大稻埕周邊道路在晚上6點到11點實施交通管制，管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路(含)以東等區域，市民大道高架橋往西方向車流也禁止下環河北路的匝道。

交通局補充，活動期間經過聯外橋梁的民眾可改走中興橋或台北橋，一般穿越南北向道路的人也可改走中山南北路或承德路，尤其當天水幕煙火秀前後大約會在晚上7點到9點，建議民眾避免行駛忠孝橋，以避免塞車而影響行程。

另外，位於管制區內的微笑單車YouBike，在大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站(3號出口)，等4站將於活動期間下午5點至晚上7點暫停營運。

此外，因散場人車潮大，建議民眾可從淡5號水門步行到民生西路至捷運雙連站，路程約17分鐘；或自從淡3號水門步行到捷運北門站約5分鐘，即可轉搭捷運或一般公車。