摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南七股氣象雷達新站今天舉行動土典禮，交通部長林佳龍與台南市長黃偉哲、立委郭國文及地方人士踴躍出席，林佳龍表示，七股氣象雷達新站的設計融入鹽田等地方特色風光，且是以人為本、綠色永續為目標，相當具有特色，且為尊重地方生態，在9月候鳥季就會停工，才會拖到明年底才會啟用，期許成為新的地標，變成觀光景點，希望明年底完工能再來參加完工啟用典禮。

七股氣象雷達站原位在七股區鹽埕里，民國91年啟用，當地居民以罹癌率高質疑與電磁波有關，95年起環盟團體爭取遷移雷達站，103年行政院會通過遷移計畫，104年編列預算執行，站的氣象位址，位在鹽埕里二號海堤附近，在舊站的西北側1.5公里，一眼望去視野相當好。

林佳龍表示，七股氣象雷達站自民國91年開始觀測作業，肩負天氣觀測、預報及防災之重要任務，對於氣象局在民國100年能夠順應民意遵照立法院的決議，積極推動遷移工作要給予高度肯定！尤其氣象局不僅能夠信守環評承諾，避開黑面琵鷺等候鳥來臺度冬期間(10月16日至隔年3月31日)進行開工及施工，同時傾聽地方鄉親的意見，將會同台南市政府將176號道路至雷達站附近海堤間的連絡道一併拓寬。這不僅是七股氣象雷達站遷移及系統更新重要的里程碑，更是交通部再一次以具體行動向國人展現，落實「人本交通」和「綠色永續」兩大核心理念的決心!

林佳龍說，氣象局在遷移七股氣象雷達站的過程經歷許多挑戰，要感謝各環保團體、地方民意代表多年來的指導與協助，以及七股鹽埕鄉親的包容與體諒。新七股氣象雷達新站房將以「黑面琵鷺」和「七股鹽山」做為主體建築的意象，充分融合現代災防科技和濕地的生態環境，相信日後有機會成為七股地區的新地標，並提供氣象防災及生態觀測服務，為大家守護家園。

氣象局長葉天降局長表示，氣象雷達是氣象作業中非常重要的設備，七股雷達更是研判、分析與預報臺灣西側颱風、梅雨等劇烈天氣系統不可或缺的資料。氣象局在很多單位協助下，七股雷達能在設備運作20年要更新時，遷移到和地方更能融合的新地點。新站預計明年底完工啟用，氣象局除精進氣象作業外，也會加強與地方、團體的合作。