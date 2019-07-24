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三總成立亞洲首間負壓治療中心 減少頻繁換藥之苦

2019-07-24 13:28聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

傷口負壓治療在四年前八仙塵爆事件立功，當時三軍總醫院收治65名嚴重傷燙傷患者，締造0死亡成績，其中10名以上患者使用該技術，加速傷口治癒及植皮成功率。三總今成立亞洲首間「傷口負壓治療中心」，中心成立後，將提高使用率、配合長照2.0，擴及糖尿病足、壓瘡等慢性傷口患者，即使傷口未復原，也可透過該技術回家養傷。

「負壓傷口治療」是以特殊海綿對傷口施壓，再以透明膠膜覆蓋傷口，裝上吸引管透過機器，抽取傷口膿液及感染物質。三軍總醫院整形外科科主任戴念梓表示，「負壓」製造出的密閉環境，可減少傷口發炎，促進血管細胞、肉芽組織新生，加上將傷口分泌物吸走，維持相對濕潤而不潮濕的治療環境，避免傷口感染。

傳統傷口照護，每天可能需換藥2至3次，患者不僅要忍受每次換藥所帶來的疼痛，感染風險也較高；但使用負壓傷口治療，一周僅需換2至3次藥，且傷口保持密閉狀態細菌不易感染，負壓吸力縮小傷口範圍。據文獻，恢復速度可提升61％，截肢機率降低35%，疤痕也會減少。

三總5年前開始使用負壓技術，原僅零星使用，不料引入技術一年，就碰上八仙塵爆事件，開始大量使用。戴念梓回憶，當初有一名全身50至60％二、三度燒燙傷個案，患部集中前胸至腹部，清創後先植入人工真皮再負壓，短短一個月九成癒合，若以傳統照護方式，同樣時間可能有三成會癒合失敗。

三軍總醫院今日上午與KCI公司在三總內湖總院西迴大廳簽屬合作協議，成立「傷口負壓治療中心」。三總院長蔡建松指出，台灣進入高齡化社會，在宅病人及機構住民中的慢性傷口人數將逐年成長，未來將擴大結合醫院與長照體系，提供專業的醫療服務幫助病患，使家屬、照護者真正減輕負擔。

目前台灣65歲以上失能人數已達78萬人，其中糖尿病足、壓瘡、周邊動脈阻塞疾病等潛在慢性傷口的人口數達20多萬人。透過攜帶型負壓治療機，慢性傷口長者甚至不用住院，只要在診間由醫療人員安裝設備，就能返家養傷，敷料無須更換，3至4天回門診換藥即可。這段期間，只要患者仍有行動能力，都可到處趴趴走，照護傷口方式簡化，大大減輕照顧者的負擔。

但戴念梓提醒，負壓傷口治療並非人人適用，深部且嚴重的傷口感染、下肢血管嚴重阻塞、傷口上帶有壞死組織及癌症所造成的傷口，都不適用負壓技術。目前負壓傷口健保給付是採條件式給付，若自費全額要價也不斐，以一周換藥兩次計算，需一萬元，完整療程以兩周為基本單位，若有私人保險就有可能可以得到給付。

「負壓傷口治療」是以特殊海綿對傷口施壓，再以透明膠膜覆蓋傷口，裝上吸引管透過機器...
「負壓傷口治療」是以特殊海綿對傷口施壓，再以透明膠膜覆蓋傷口，裝上吸引管透過機器，抽取傷口膿液及感染物質。記者陳婕翎／攝影
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三軍總醫院院長蔡建松（右）今日上午與KCI公司大中華及東南亞區總經理Eileen...
三軍總醫院院長蔡建松（右）今日上午與KCI公司大中華及東南亞區總經理Eileen Yi（左）在三總內湖總院西迴大廳簽屬合作協議，成立「傷口負壓治療中心」。記者陳婕翎／攝影
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患者八仙長照健保
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