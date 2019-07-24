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年輕人發燒想打「營養針」 醫：坊間俗稱不需要迷信

2019-07-24 12:44聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

一名30歲年輕人發燒、咳嗽、全身無力到急診看診，醫生建議年輕人口服藥物，多喝水、多休息，多加觀察即可，病人卻詢問「可以打營養針嗎？」醫師表示，坊間俗稱的營養針只是生理食鹽水或是葡萄糖液，混入少許維他命的靜脈輸液，可以進食的病人，還是以口進食才能真正的攝取人體所需養分，不需要迷信所謂的「營養針」。

台大醫院新竹分院急診醫學部劉士宏醫師表示，「我可以打營養針嗎？自費的也可以。」這句話經常在急診聽到，但臨床上並沒有「營養針」這個名詞，民眾在坊間聽到的營養針，只是做為電解質來源的生理食鹽水或是葡萄糖液，混入少許維他命的靜脈輸液，並經由靜脈輸注方式，提供病人適當的營養，以維持正常的身體機能。

劉士宏說，臨床上針對無法進食的病人會使用「全靜脈營養溶液」，它的成份是胺基酸、脂肪、醣類、水分、維生素、礦物質及稀有元素等藥品，需要經由營養師評估，藥師再依醫師處方調劑，並視病人情況添加其他必要的營養成份。

而無法進食的狀況，如化療後持續嘔吐、腸阻塞、開刀後等，且全靜脈營養溶液有不少使用上的限制及副作用，這類病人需先建置一條中央靜脈導管，長期使用的話，需要留意可能有血栓、感染及代謝性併發症，如高血糖、低血糖、電解質異常、再餵食症候群及肝、腎功能異常等問題。

劉士宏強調，可以進食的病人，還是以口進食才能真正的攝取人體所需養分，必要時可以補充富含維生素B的營養補充飲品，至於其他身體不適的症狀，需經由醫師評估後，才會給予症狀治療所需的藥物，提醒民眾不需要去迷信所謂的「營養針」。

臨床上針對無法進食的病人會使用「全靜脈營養溶液」，它的成份是胺基酸、脂肪、醣類、...
臨床上針對無法進食的病人會使用「全靜脈營養溶液」，它的成份是胺基酸、脂肪、醣類、水分、維生素、礦物質及稀有元素等藥品。圖／台大醫院新竹分院提供
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