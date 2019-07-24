首獎10萬元並聘為投注顧問 運彩經銷商公會首辦擂台賽

2019-07-24 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



中華民國運動彩券經銷商商業同業公會今天宣佈，為了鼓勵運彩投注、增加國家運動基金收入，以及增進民眾責任博彩的觀念，將舉辦「第一屆大智盃運動彩券投注擂台賽」除了首獎獎金10萬元，以及前10名都有獎金，前3名亦將獲該會聘為「投注顧問」1年，每月還有顧問費收入；理事長何昱奇鼓勵民眾踴躍報名參加。

何昱奇指出，前3名的獎金分別是10萬元、5萬元和3萬元，第4至第10名各獲得2千元；獲聘為投注顧問1年期間，可以分享投注經驗，每月獲贈3千元顧問費。

他指出，擂台賽的比賽方式是參加者以每百元為1注，實際投注百次，最後以投注勝率作為得獎名次。也就是說，參加者等於下注1萬元，實際勝負由參賽者各自負責。但以兩百人參賽為例計算，除了運彩可以增加兩萬次投注和兩百萬元營收，國家運動基金亦可以獲得20萬元的挹注。

何昱奇說，報名自下個月1日開始至9月30日，方式是加入ID為0972711838的LINE，完成報名即進入賽事群組，接著自10月10日起開始下注，10月30日計算成績。