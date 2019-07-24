中元節豬肉需求多協調業者增供 豬價由市場機制決定

2019-07-24 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中元節即將到來，民間祭祀活動將在8月1日陸續展開，因應國內溫體豬肉需求量大增，農委會協調業者增加供應，豬源還算充足，消費者不至於買不到，但是豬價屆時是否會出現節慶行情持續攀升，農委會表示價格交由市場機制決定。

毛豬調配會議今天舉行，由於中元節是一年當中毛豬需求量大增的重要民俗節慶，豬肉供應是否充足為焦點；此外也會討論今年中元的肉品市場休市，由於傳統農曆8月15、16日肉品市場都會休市，今年這兩天正好遇到周四、周五，周六例行開市，但周日又再休，因此產銷雙方協調決議，今年中元節肉品市場連休四天。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，估計８月份平均每天供應2萬3000多頭，比去年8月2萬2777頭多一點點；近5年中元節前夕，每周調度毛豬14萬7500頭，平均日交易頭數2萬5002頭，逼近中元節會多到2萬6000頭，中元前一天由於該採購的都已經買完了，因此供應會降回1.8萬到2萬頭間。

江文全表示，去年的中元節前一周供應14萬7138頭，平均每天供應2萬4523頭，因應消費者民間祭祀需求，今年中元會多調配一點，毛豬供應量充足，不會讓民眾買不到豬肉，至於豬價，就回歸市場機制決定。

他表示，以往寺廟大型中元祭祀活動，會一次採購多頭毛豬拜拜，但因為隨著時代改變，也逐漸改為多個寺廟聯合祭祀，因此拜拜使用的毛豬正在減量；加上現在祭祀物品很多元，改採鮮花素果白米的也不少，中元節雖有節慶效應，但對豬肉的使用與需求，已經比早期淡化。

根據中央畜產會統計，23日毛豬批發價格每公斤平均批發價79.63元，由於國際非洲豬瘟疫情嚴峻，國際豬價大漲，帶動國內豬價攀升，這一兩個月來，國內毛豬每公斤平均批發價約在79到81元上下，屬於豬價相對高點。