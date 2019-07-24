全台最悠久曾文水庫馬拉松 即日起手刀報名名額秒殺

2019-07-24 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



全台歷史最悠久的馬拉松賽事-曾文水庫馬拉松將在12月8日於台南曾文水庫園區舉行，即日起至8月31日開放報名，本次賽事比賽項目共分為全程馬拉松組(42.195km)、挑戰組(21.3km)、路跑組(12km)及健康休閒組(3km) ，各組參加人數限額分別為1500人、1500人、2000人及1000人，額滿為止。

主辦的台南市體育處表示，為回饋跑友支持本屆只要報名參加，每位參賽選手都會贈送參賽衣，完成比賽後，更有精美的完賽獎牌及各項完賽禮，其中全馬組、挑戰組及路跑組還加贈完賽紀念衫，歡迎全國民眾踴躍報名參加。

體育處指出，36歲的曾文水庫馬拉松，誕生於民國73年，是台灣歷史最悠久的馬拉松賽事，這個頭銜得來不易，曾經兩度面臨停辦的危機，第一次是在民國81年第九屆曾宣布是最後一屆即將停辦，後來經過紀政女士與梁宗禮校長的努力奔走與協調之下得以繼續舉行；第二次是在民國88年，因921大地震停辦，在中華民國田徑協會、原臺南縣政府、曾文水庫管理局與跑友的支持下，渡過危機與漫長的歲月，成為臺灣除了全國運動會外，持續辦理最多屆的馬拉松賽事。

而曾文水庫馬拉松所擁有的「第一」，還不止歷史悠久這一項，曾文水庫馬拉松是全國第一個採用國際田徑總會(IAAF)路線丈量的全民性馬拉松比賽，而台灣的第一場馬拉松賽事，始於民國36年的第二屆台灣省運動會，曾文水庫馬拉松今年也剛好是36屆。