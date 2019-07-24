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長輩開始走不動 也要懷疑是沒浮腳筋的靜脈曲張

2019-07-24 12:03聯合報 記者羅真╱即時報導

家中長輩開始走不動未必是肌少症，也可能是靜脈曲張。醫師表示，靜脈曲張未必會看到「浮腳筋」，因此許多年長患者誤以為走不動肇因於肌肉量少，但若放任靜脈曲張惡化，可能影響腿部脹痛、無法走遠、男性性功能障礙、夜頻尿、傷口難癒合等症狀，同時提升靜脈血栓風險。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振表示，人是直立動物，血液循環必須對抗地心引力，而靜脈瓣膜是順利讓血流回到心臟的設計。當靜脈瓣膜老化鬆弛，或者因為久站導致血液淤積而使瓣膜變形，這道對抗地心引力的機制便出問題了。

接著，淤積的血液會使靜脈曲張，影響腿部脹痛、腳步沉重無法走遠、非典型足底筋膜炎、男性性功能等；白天淤積的血液會在夜晚自然回流，刺激夜頻尿；局部血液循環不好也影響白血球功能，使潰瘍傷口不易癒合；靜脈瓣膜功能不全也將提高靜脈血栓的風險。

游堂振表示，靜脈曲張初期沒有外顯症狀，且現代人營養好、膠原蛋白充足，出現症狀的情形相對過去不明顯，許多年長患者會誤以為走不動是受肌少症影響。

要區辨走不動是因為肌少症或靜脈曲張，可觀察走路走不動的情形是否時好時壞，時好時壞按理不會是肌少症，而可能是靜脈曲張；另外，若同時出現下肢腫脹、下午易倦累、下午因不適而容易發脾氣、夜尿頻率增加等症狀，更應提高警覺。

游堂振表示，靜脈瓣膜不全初期可透過減少久站、穿著醫療用彈性襪來逆轉。因此，從年輕開始就要避免久站，並且多運動、規律生活來促進血液循環，另可適量補充藍莓、櫻桃、奇異果等食物來增加血管活力。若搭乘長途飛機，或者女性在月經來前一周就可預防性地穿著彈性襪，避免靜脈曲張找上門。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振。記者羅真／攝影
書田診所靜脈血管外科主任游堂振。記者羅真／攝影
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