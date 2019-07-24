婦產科名醫憶綺綺逝世周年 維基百科留倩影
還記得先天心臟病童、留下溫暖且引起網友廣大迴響「恐龍」貼圖的綺綺嗎？日前是她逝世周年，當年接生綺綺的台大婦產科名醫施景中，發文追憶與綺綺及父母相處的種種。
施景中說，一年前他與綺綺的父母悲痛的在加護病房，送綺綺走完短短的一生；今天綺綺媽媽傳來，有好心人士自主幫綺綺建立維基百科的條目。
綺綺的媽媽也分享與綺綺生前的一段對話：綺綺問「怎樣才能紅？」她想像外公所收藏名畫的畫家一樣出名。綺綺媽媽一聽就悲，因外公收藏名畫的畫家，許多都已經不在人世了。
施景中說，沒想到的是，綺綺真的出名了，甚至連維基百科也出現她的名字，以台灣女童畫家著稱。他請有帳號的人，幫忙把綺綺6歲的照片分享到維基上，立刻獲得好心人已修改上傳。
此文一出感動無數網友，獲得近7000個按讚與多則留言回應；有網友留言說：有這麼深的緣份，這輩子一定還會再見的，念念不忘必有迴響。
施景中臉書全文如下：
[昔日戲言身後事，今朝都到眼前來]
唐朝文人元稹的三首遣悲懷，是他的遺世名作。
遣悲懷之二 「昔日戲言身後事，今朝都到眼前來。 衣裳已施行看盡，針線猶存未忍開。 尚想舊情憐婢僕，也曾因夢送錢財。 誠知此恨人人有，貧賤夫妻百事哀。」
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兩天前是綺綺週年忌日。
一年前，我和她父母，悲痛地在加護病房，送她走完短短的一生。
今天綺綺媽媽傳來，有不認識的好心人，自主幫綺綺建立維基百科的條目。
綺綺媽媽今天也和我分享她生前的一段對話。
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去年初，綺綺童言童語問媽媽:「媽媽我要怎麼樣才能紅？」
媽媽問她為什麼想紅，她靦腆的笑而不答。我可以想像她烏溜溜的大眼，看著媽媽微笑的樣子。
後來，綺綺才說：「我想要像外公收藏名畫的畫家一樣出名啊。」
換媽媽答不出來了，
許多的畫家都是離開人世以後才出名的。
像畫出「鳶尾花」、「星空」的梵谷， 「戴珍珠耳環的少女」的作者，楊·維梅爾也是。
畫出「夜巡」的林布蘭好一些，雖然半生潦倒。
而綺綺外公收藏名畫的畫家，許多都已經不在人世了。
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沒想到，她現在也因恐龍作品而出名了，甚至連維基百科也出現她的名字，以台灣女童畫家著稱。
貼圖上架第一天就創下600萬日幣銷售佳績。
她，變成台灣家喻戶曉的人了。
「昔日戲言身後事，今朝都到眼前來。」
綺綺，是妳的預知能力嗎?
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https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%BA%E7%B6%BA
下班時，看著綺綺媽媽傳來的維基，不知不覺眼淚就掉了下來。
遣悲懷之一
「謝公最小偏憐女，自嫁黔婁百事乖。 顧我無衣搜藎篋，泥他沽酒拔金釵。 野蔬充膳甘長藿，落葉添薪仰古槐。 今日俸錢過十萬，與君營奠復營齋。」
今日妳名滿台灣、甚至海外， 佳惠了許多先天心臟病的病人。 妳爸媽、和我，想要和妳一起分享這榮耀，妳已經不在。
醫師阿伯盼妳早日再來。
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綺綺，本名是郭麗綺，台灣台北人，2008.2.26 - 2018.7.21。
爸媽今天公布她的真名，
從此以後，她會是一個活在大家心中的真實英雄， 她的傳說，還會鼓勵未來更多的病童，像她一樣勇敢。
(請有維基編輯帳號的人，幫忙把綺綺6歲的照片分享到維基上，讓她的勇敢和美麗，永遠留於世人心中)
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