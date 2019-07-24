婦產科名醫憶綺綺逝世周年 維基百科留倩影

2019-07-24 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



已有好心人士在維基建立綺綺檔案，並將照片分享到維基上，讓她的勇敢和美麗，永遠留於世人心中。圖／取自維基百科 分享 facebook

還記得先天心臟病童、留下溫暖且引起網友廣大迴響「恐龍」貼圖的綺綺嗎？日前是她逝世周年，當年接生綺綺的台大婦產科名醫施景中，發文追憶與綺綺及父母相處的種種。

施景中說，一年前他與綺綺的父母悲痛的在加護病房，送綺綺走完短短的一生；今天綺綺媽媽傳來，有好心人士自主幫綺綺建立維基百科的條目。

綺綺的媽媽也分享與綺綺生前的一段對話：綺綺問「怎樣才能紅？」她想像外公所收藏名畫的畫家一樣出名。綺綺媽媽一聽就悲，因外公收藏名畫的畫家，許多都已經不在人世了。

施景中說，沒想到的是，綺綺真的出名了，甚至連維基百科也出現她的名字，以台灣女童畫家著稱。他請有帳號的人，幫忙把綺綺6歲的照片分享到維基上，立刻獲得好心人已修改上傳。

此文一出感動無數網友，獲得近7000個按讚與多則留言回應；有網友留言說：有這麼深的緣份，這輩子一定還會再見的，念念不忘必有迴響。

施景中臉書全文如下：