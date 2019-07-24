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婦產科名醫憶綺綺逝世周年 維基百科留倩影

2019-07-24 11:58聯合報 記者簡浩正╱即時報導

已有好心人士在維基建立綺綺檔案，並將照片分享到維基上，讓她的勇敢和美麗，永遠留於...
已有好心人士在維基建立綺綺檔案，並將照片分享到維基上，讓她的勇敢和美麗，永遠留於世人心中。圖／取自維基百科
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還記得先天心臟病童、留下溫暖且引起網友廣大迴響「恐龍」貼圖的綺綺嗎？日前是她逝世周年，當年接生綺綺的台大婦產科名醫施景中發文追憶與綺綺及父母相處的種種。

施景中說，一年前他與綺綺的父母悲痛的在加護病房，送綺綺走完短短的一生；今天綺綺媽媽傳來，有好心人士自主幫綺綺建立維基百科的條目。

綺綺的媽媽也分享與綺綺生前的一段對話：綺綺問「怎樣才能紅？」她想像外公所收藏名畫的畫家一樣出名。綺綺媽媽一聽就悲，因外公收藏名畫的畫家，許多都已經不在人世了。

施景中說，沒想到的是，綺綺真的出名了，甚至連維基百科也出現她的名字，以台灣女童畫家著稱。他請有帳號的人，幫忙把綺綺6歲的照片分享到維基上，立刻獲得好心人已修改上傳。

此文一出感動無數網友，獲得近7000個按讚與多則留言回應；有網友留言說：有這麼深的緣份，這輩子一定還會再見的，念念不忘必有迴響。

施景中臉書全文如下：

[昔日戲言身後事，今朝都到眼前來]

唐朝文人元稹的三首遣悲懷，是他的遺世名作。

遣悲懷之二 「昔日戲言身後事，今朝都到眼前來。 衣裳已施行看盡，針線猶存未忍開。 尚想舊情憐婢僕，也曾因夢送錢財。 誠知此恨人人有，貧賤夫妻百事哀。」

============================= 

兩天前是綺綺週年忌日。

一年前，我和她父母，悲痛地在加護病房，送她走完短短的一生。

今天綺綺媽媽傳來，有不認識的好心人，自主幫綺綺建立維基百科的條目。

綺綺媽媽今天也和我分享她生前的一段對話。

--------------------------------------------

 去年初，綺綺童言童語問媽媽:「媽媽我要怎麼樣才能紅？」

媽媽問她為什麼想紅，她靦腆的笑而不答。我可以想像她烏溜溜的大眼，看著媽媽微笑的樣子。

後來，綺綺才說：「我想要像外公收藏名畫的畫家一樣出名啊。」

換媽媽答不出來了，

許多的畫家都是離開人世以後才出名的。

像畫出「鳶尾花」、「星空」的梵谷， 「戴珍珠耳環的少女」的作者，楊·維梅爾也是。

畫出「夜巡」的林布蘭好一些，雖然半生潦倒。

而綺綺外公收藏名畫的畫家，許多都已經不在人世了。

--------------------------------------------

 沒想到，她現在也因恐龍作品而出名了，甚至連維基百科也出現她的名字，以台灣女童畫家著稱。

貼圖上架第一天就創下600萬日幣銷售佳績。

她，變成台灣家喻戶曉的人了。

「昔日戲言身後事，今朝都到眼前來。」

綺綺，是妳的預知能力嗎?

============================= 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%BA%E7%B6%BA

下班時，看著綺綺媽媽傳來的維基，不知不覺眼淚就掉了下來。

遣悲懷之一

「謝公最小偏憐女，自嫁黔婁百事乖。 顧我無衣搜藎篋，泥他沽酒拔金釵。 野蔬充膳甘長藿，落葉添薪仰古槐。 今日俸錢過十萬，與君營奠復營齋。」

今日妳名滿台灣、甚至海外， 佳惠了許多先天心臟病的病人。 妳爸媽、和我，想要和妳一起分享這榮耀，妳已經不在。

醫師阿伯盼妳早日再來。

============================= 

綺綺，本名是郭麗綺，台灣台北人，2008.2.26 - 2018.7.21。

爸媽今天公布她的真名，

從此以後，她會是一個活在大家心中的真實英雄， 她的傳說，還會鼓勵未來更多的病童，像她一樣勇敢。

(請有維基編輯帳號的人，幫忙把綺綺6歲的照片分享到維基上，讓她的勇敢和美麗，永遠留於世人心中)

綺綺施景中
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