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影／領嘸錢!郵局系統當機近2小時 ATM、儲匯皆無法作業

2019-07-24 11:42聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

中華郵政儲匯系統今(24日)上午突然大當機，包含郵局內的ATM、儲匯窗口，以及線上網銀，從早上8時34分後都無法正常操作，ATM上頭更顯示「系統因故無法處理交易」及「機器暫停服務、請勿插卡」，有民眾來領錢急用，才發現ATM也當機。大當機狀況持續了近二個小時，中華郵政表示，研判係主機系統修補程式異常導致之問題，經緊急搶修後，於上午10時25分所有服務恢復正常，期間造成客戶不便，中華郵政公司深表歉意。

上午8時34分起中華郵政公司主機連線系統發生異常，造成儲匯營業窗口、自動櫃員機及...
上午8時34分起中華郵政公司主機連線系統發生異常，造成儲匯營業窗口、自動櫃員機及網路交易服務中斷。記者顏凱勗／攝影
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中華郵政郵局ATM
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