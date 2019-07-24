影／領嘸錢!郵局系統當機近2小時 ATM、儲匯皆無法作業

2019-07-24 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



中華郵政儲匯系統今(24日)上午突然大當機，包含郵局內的ATM、儲匯窗口，以及線上網銀，從早上8時34分後都無法正常操作，ATM上頭更顯示「系統因故無法處理交易」及「機器暫停服務、請勿插卡」，有民眾來領錢急用，才發現ATM也當機。大當機狀況持續了近二個小時，中華郵政表示，研判係主機系統修補程式異常導致之問題，經緊急搶修後，於上午10時25分所有服務恢復正常，期間造成客戶不便，中華郵政公司深表歉意。