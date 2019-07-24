南科推麻省理工認證課程 第二場次別再錯過

2019-07-24 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



今夏南科AI_ROBOT自造基地與財團法人電腦技能基金會、CAVEDU教育團隊共同攜手，在南科推出麻省理工學院(MIT) App Inventor國際認證獨家課程，作為7月暑期夏令營強打課程第一檔，透過專業講師教學，為來自全台各地的中小學生開啟科技教育大門；其中，最令人驚豔的是，一連五天的課程後，這些小學員進行全英文國際認證考試，成功考取國際證照。

南科AI_ROBOT自造基地於今年暑假推出「MIT App Inventor國際認證課程」，其中1名國小六年級的學生，從原本完全不懂程式的他，經過一連串為期五天的學習，透過MIT唯一公認的全台App Inventor講師曾吉弘深入淺出教學、課堂練習以及實作評量的緊密訓練後，在課程最後一天，進行全英文國際認證考試，這20位菁英學員必須在2小時內完成學科20題及術科3題的考題，既定時間內須完成答題並精準答對，這不僅訓練考生們的腦力與對程式的熟悉，同時，也是語言能力及意志力的一大考驗。

CAVEDU教育團隊的曾吉弘老師則說，App Inventor是一款適用各個年齡層的程式設計軟體，圖塊式學習操作，訓練學生邏輯思考能力，在程式語言學習扮演基礎但卻十分重要的角色。參訓的學員多表示老師上課很有趣，讓自己可以更確認以後走向工程設計領域。