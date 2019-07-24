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私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

驚人！一天抽7包菸 戒菸後患急性心肌梗塞

2019-07-24 11:02聯合報 記者余采瀅╱即時報導

66歲謝先生年輕時開始抽菸，後來因工作因素，菸癮愈來愈重，直到6年前突然胸痛，才決定戒掉近50年的菸癮，但謝男戒菸後仍胸痛，就醫發現患急性心肌梗塞，幸被醫師救回一命。

謝男表示，年輕時到工地當翻砂學徒，當時只要有人給他菸就會抽，後來只要遇到翻砂模子不順，菸就一根根往嘴塞，曾經戒菸一段時間，未料沒戒成，菸癮還愈來愈大，甚至一天要抽7包菸。

謝男6年前突然胸痛劇烈，決心戒菸，把自己關在房間，任何朋友來拜訪都拒絕，期間還因菸癮發作，不是撞牆、就是咬嘴唇、舌頭咬到流血，但戒菸沒多久後仍罹患急性心肌梗塞，幸好醫師及時搶救，在心臟做了支架和血管整形術，將右邊阻塞的冠狀動脈打通，救回一命。

衛福部豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，菸裡有多達7000多種的有毒物質，其中還高達90項是致癌物質，尤其是尼古丁，更會造成血管阻塞，引發心肌梗塞，即便戒菸，但長期累積在體內的致癌物質還是無法完全擺脫。

程建銘表示，術後仍要求謝男持續戒菸，因剛做完心肌梗塞手術的患者，血管仍處於發炎狀態，如果此時再抽菸，不僅會刺激血管發炎，更會造成血管收縮，致原本阻塞血管繼續塞住，或是出現新的血管阻塞。

66歲謝先生年輕時開始抽菸，菸癮愈來愈大，直到6年前突然胸痛，才決定戒掉近50年...
66歲謝先生年輕時開始抽菸，菸癮愈來愈大，直到6年前突然胸痛，才決定戒掉近50年的菸癮，但仍患急性心肌梗塞，幸被醫師救回一命。記者余采瀅／攝影
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戒菸心肌梗塞醫師
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