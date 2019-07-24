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台灣原生種植物被公共工程判死刑？景觀界籲放寬

2019-07-24 11:02聯合報 記者何定照╱即時報導

阿勃勒黃花開得好燦爛，小葉欖仁樹細密葉海好美麗，但這些路邊常見的植物，卻都非台灣原生種。景觀設計界表示，台灣明明是冰河時期後地球最完整基因資料庫，原生種、特有種有5000多種，現行公共植栽卻限制太多，造成台灣原生種多元性無法被凸顯。

曾在英工作多年的景觀建築師吳書原屢獲多次國際大獎，月底更因設計花博后里森林園區受邀去美國芝加哥國際論壇並獲獎。他說，先進國家現在公共植栽都重視原生種，台灣公共工程相關手冊所列植物種類卻很有限，設計師若想用手冊沒列的原生種，各機關審查時擔心會被說圖利特定苗圃或維護管理問題，往往否決，等於「國家公共工程親手判台灣原生種死刑」。

吳書原說，台灣植物若加上外來種共萬種，但內政部營建署的「建築基地綠化設計技術規範」僅列397種，財團法人台灣營建研究院的「國家公共工程植栽手冊」也只列1000多種，同由營建研究院出的「營建物價」更僅列98種，綠建築手冊、台北市新建建築物綠化實施規則等，列的植栽也都很有限，原生種更少。

他表示，不少單位審查景觀師的設計時都會依這些手冊，若是沒列在上面的植物，就會問為何要用「沒看過的植物」。像他設計台北市交八公園（三井廣場）時，想用台灣原生種或本土培育品種狼尾草、金絲草、白茅等，台北市政府公園處一度很憂心，怕這些植栽看來像野草，會遭質疑「幹嘛花錢買」，在他力爭下才接受。

吳書原說，官方當然有遭質疑圖利及維管的壓力，民眾也會質疑，因為民眾習慣看花團錦簇的觀花植物，會以為觀草類是雜草，他也很謝謝公園處為此主動放上解說牌。但其他景觀設計師就不見得那麼幸運，像交八公園旁邊的交六公園，設計師想種手冊上沒有的植物，就被否決，造成植栽看來很單調。

吳書原表示，公共植栽等手冊應鼓勵設計單位多用原生種就好，若一定要列植物，也應全部列，否則不論公家單位、建設公司等，都會以為列在手冊上的才可用。他也指出，台灣營建研究院專業並非景觀，為何公共工程委員會委託該院列公共植栽，建議相關單位加入景觀界、植物專家意見。

中華民國景觀學會理事李嘉智說，台灣現行公共植栽多為外來種，有其市場供需因素。像阿勃勒、黃花風鈴木花美麗，很多人喜歡用；小葉欖仁葉形在陽光照耀下的光影效果，與建築語彙很搭，也是許多建築師愛樹。但若只重視傳統視覺，台灣本身生態出不來。

他說，目前各項法規所列公共植栽，確實造成景觀設計界只會使用表列植物，否則審查委員會指有綁標疑慮，不會通過。他也納悶，到底是誰決定手冊上哪些是原生種，例如小葉欖仁就他大學園藝系所學，應是外來種；肯氏蒲桃、蓮霧被列為非原生種、非馴化種，但他認為應該是馴化種。

台灣公共植栽常見外來種，如圖中的仙丹花又稱為龍船花、山丹花，原產於中國南方與馬來...
台灣公共植栽常見外來種，如圖中的仙丹花又稱為龍船花、山丹花，原產於中國南方與馬來西亞一帶。記者何定照／攝影
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