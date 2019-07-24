離譜！八德某診所施打過期點滴 院內36項藥品也過期

2019-07-24 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



有市民昨天前往桃園八德一間診所看診，施打點滴時發現瓶身包裝印製的有效期限，竟早在2016年12月5日過期，護理人員被詢問時竟回「沒關係，有問題會起疹子」、「標籤只是給衛生局看的」等，時代力量桃園市議員簡智翔接獲陳情，要求衛生局加強稽查，衛生局派員稽查確有其事，離譜的是，診所內還有36項藥品也過期，依法開罰11萬元，並停業2個月。

簡智翔今天在時代力量桃園黨部舉行記者會，他指出，昨天接獲民眾臉書私訊陳情此事，陳情人並提供蒐證錄音檔，該診所護理人員不諱言點滴過期，並回覆民眾說「過期沒有關係，（標籤）是給衛生局看的」，並說只要沒開封、打很久沒關係，若有問題就是全身起疹子，並跟民眾說「就像藥物一樣，可以打五年，不要怕」，但最後向民眾表示會跟廠商退貨。

簡智翔說，藥事法第21條明定過期的藥品就是劣藥，施用在民眾身上就是違法，衛生局應當依法開罰，該過期點滴已經過期兩年多，他要求衛生局立即稽查，同時也要了解過去有多少民眾受害，並全面稽查轄內診所進行相關過期點滴、藥品，若有類似情形應依法開罰、令其改善並公布診所名單，也憂心囤積藥品、點滴行為為診所常態，衛生局應負責展開調查。

市府衛生局主任秘書林國甯說，昨天獲報之後立即派員稽查，該診所開業15年，過去2年沒有違規事件，但昨天稽查發現，護理人員確實將過期點滴施打於看診病患體內，違反護理人員法第35條，先處2個月停業處分，另該診所未盡督導所屬醫事人員依其專門職業法規定執行業務，違反醫療法第57條第1項規定，處5萬元罰鍰。

除了葡萄糖氯化鈉注射液過期2年多之外，衛生局也發現調劑室陳列藥品也過期，多達36項，包含濟生葡萄糖氯化鈉注射液，保存期限為2016年12月5日、諾安命注射液，保存期限為2016年8月8日，過期將近3年，衛生局指出，已經全數封存，雖然診所否認將處方調劑其他過期藥品給民眾，但違反藥事法，確定裁處6萬元，另將持續詳查。