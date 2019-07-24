酷夏解肌膚的渴，逆天美肌必拜birthday面膜體膜

2019-07-24 10:10 聯合線上／ 林煥堯



近來夏日高溫頻傳，悶熱的氣候肌膚的水分流失變快了!為了讓臉維持晶瑩透亮，許多人都會勤敷面膜，然而，身體也會受到日曬而乾燥受損，在照顧面子的同時，別忘了身體肌膚也要照顧到！

birthday多醣體纖維面膜，肌膚貼合性高，有效精華直接補充，越敷越薄，肌膚水嫩看得見。 圖／UrGOOD有購健康美 提供 分享 facebook

美容專家說：肌膚補水，不能只擦乳液，每周要多敷面膜，因為敷面膜是在短時間內將肌膚精華成分直接強迫吸收，所以面膜的「貼膚性」最重要，緊密貼合臉部肌膚，才能有效將精華液滲透到角質層。因為面膜屬於封閉性的保養，貼合後靠皮膚溫度增高、毛孔張開，才能吸收精華液。臉部肌膚敷面膜，身體肌膚也同步要解渴，敷上特製的 birthday多醣體纖維體膜，讓全身肌膚都水嫩。

birthday多醣體纖維體膜 全身肌膚都顧到！ 圖／UrGOOD有購健康美 提供 分享 facebook

birthday多醣體纖維面膜/體膜，不同於一般使用布膜的面膜/體膜，而是使用來自挪威北極海萃取的多醣體纖維原料，獨特的安定成膜技術結合網狀鎖水，可以無壓力的與肌膚密合，將體膜內飽含海藻多醣體、玻尿酸、維他命E、蘆薈的精華液牢牢鎖住，再運用微壓力滲透法，將保濕精華一次補水至肌膚，讓肌底充分吸收得到滋養，自然產生由內而外的透亮細緻與Q彈觸感。

使用時機

→每周加強保濕：即使是夏天，皮膚還是會有不夠保濕的感覺，尤其在室外受到陽光毒害，在室內吹冷氣也容易讓肌膚乾澀緊繃。使用凍膜般觸感的birthday多醣體纖維面膜/體膜，一方面可以讓皮膚感到冰涼降溫，同時加強補水與鎖水，讓平時疏於照顧的粗糙老皮，煥發水嫩光澤。

→曬後修護：外出時，不小心被炙熱陽光接觸後的皮膚總是又紅又痛，回家記得先讓皮膚沖冷水降溫，再做保濕，敷上涼涼的面膜和體膜讓肌膚冰鎮又能補充流失的水分，保濕、修護一次全做到。

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想要更清涼的感受？記得事先將面膜/體膜放進冰箱冷藏，等到要敷時，撕開包裝將透明的面膜/體膜拿出，用手輕按或拉動延展包覆身體部位至服貼，面膜避開眼睛、鼻孔；體膜可以包覆於全身，不論是脖子、前胸後背、手臂至大小腿皆可用，一次就能補水，從頭敷到腳，不漏保養任何一處。敷20-40分鐘後取下，輕拍肌膚至精華液完全吸收即可囉！