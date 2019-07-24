國高中全新科技課程將上路 教部：學校不會沒基礎

2019-07-24 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



十二年國教課綱的科技課程是全新領域，今年8月就要正式上路，不少學校擔心師資和硬體不足，特別是偏鄉憂心忡忡。教育部國教署組長武曉霞今天表示，教育部已補助60所科技前導學校、產出269個教案，並預計於110年建置完成100所自造教育及科技中心，協助學校研發科技領域課程、教師增能等，因此，學校要落實科技領域課程「不會沒有基礎」。

在雲林舉辦的全國教育局處長會議今天第二天。武曉霞報告時表示，科技領域包含資訊科技與生活科技2科目，國中科技領域學習節數每周2節課。建議依學期開設，採資訊科技與生活科技上下學期對開，每周連排2節課。

武曉霞說，學校要落實科技領域課程「不會沒有基礎」。教育部已經補助各縣市前導學校研發國中小課程與教學示例，試行新課綱科技領域課程，協助學校理解並轉化新課綱科技領域課程的理念與內涵，並彙整課程實施經驗供其他學校參考。

武曉霞表示，教育部投入3.69億元，補助設置71所自造教育及科技中心，研發科技領域課程、培訓師資、舉辦新興科技體驗活動；另補助111所偏遠地區及非山非市學校，運用外部科技專長師資協同教學，提升學校教師科技領域教學能力。

另外，因科技課綱只列在國高中階段，很多學校認為，小學沒有科技課綱，難和國中銜接。對此，武曉霞表示，學校或教師在規畫國小階段科技統整課程時，可參考國教院的《議題融入說明手冊》中「資訊教育」與「科技教育」的內容，適切融入到各領域課程與教學中；必要時，也可透過學校規畫學校本位及特色課程，依照學校資源條件與學生特性，規畫統整性主題、專題、議題探究課程，以培養科技素養與知能。

武曉霞說，教育部會持續盤點與追蹤各地方政府所轄學校科技領域師資整備情形，確保新課綱全面實施後，校校齊備科技領域專長師資，保障學生受教權益。