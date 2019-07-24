高鐵半價優惠 高鐵：符合資格者今午後會收到通知

2019-07-24 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台灣高鐵22日晚間針對TGo會員推出「兩人同行 同享半價」搶票活動，網站當機導致會員抱怨。 圖／台灣高鐵公司提供 分享 facebook

台灣高鐵22日晚間針對TGo會員推出「兩人同行 同享半價」搶票活動，因會員反應熱烈，致系統瞬間流量暴增，造成會員登錄後無法取得優惠折扣。高鐵公司今天公布前2500位搶到半價優惠的名單，購票資格將於今天中午12點後寄至會員帳戶。至於本次網站當機，導致會員抱怨，高鐵公司表示，將檢討並進行系統優化。

歡慶台灣高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵公司針對會員推出「百萬感動 百萬美好」活動，凡TGo會員於7月22日晚間22時30分至23時30分登入會員帳戶，即有機會購得「兩人同行 同享半價」專案車票，意即車票買一送一。不過，因同一時間有太多人上網搶購，導致系統當機。

高鐵公司表示，為確保會員優惠權益，高鐵公司將針對活動期間成功登入之前2500位TGo會員（依系統時間記錄為準），會將本活動之半價購票資格於今天中午12點後寄至會員帳戶，請符合資格之會員登入兌換專區使用半價購票資格，適用搭乘日期可至8月31日止。

高鐵公司表示，符合資格的會員，台灣高鐵公司將個別以該帳號註冊時所提供之電子郵件信箱進行e-mail通知。

另外，高鐵公司說，本次優惠快閃活動是首次舉辦，因會員踴躍參與遠遠超乎預期，致系統難以負荷造成會員不便深感抱歉，並感謝會員朋友與各界批評指教，高鐵公司將據以做全面檢討及評估相關系統功能之優化，以期未來提供更優質之會員服務體驗。

兩人同行同享半價優惠名單