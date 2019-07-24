六旬老農烈日下務農喝水少 腰痛就醫照出232顆腎結石

2019-07-24 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



60歲的王先生長期務農，日前因腰痛到醫院求診，意外發現左邊腎臟嚴重水腫，不僅輸尿管被一顆2公分大的結石塞住，不僅損害腎功能，腎臟內也推積了數以百計的結石，醫師透過新式「輸尿管鏡腎臟鏡同行聯合微創手術」，取出多達232顆結石，王先生術後傷口僅1公分，休息一天後沒有發燒及出血，順利出院。

高雄市立小港醫院泌尿科主任李永進表示，夏天炎熱高溫，民眾流汗量大，水分常攝取不足，因結石求診的人數是冬天的兩倍，主要是尿液中致結石因子濃度增加，在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位逐漸出現結石，常見症狀包括腰痛、下腹痛、血尿、頻尿、排尿障礙、噁心嘔吐等等，若合併感染，可能導致發燒畏寒，嚴重的話甚至進展成敗血症。

李永進說，尿路結石患者可能完全沒有感覺，但也可能痛到喪失行為能力，過去除了保守藥物治療，讓結石緩慢排出，或採取震波碎石將較大顆結石震碎後排出，也可透過輸尿管鏡或腎臟鏡手術取出，尤其是已合併阻塞性腎病變，或是泌尿道感染的環者，更須立即就醫，以免危及生命。