下半年哪裡自籌型藝術節好玩？ 一張圖告訴你
台灣各地自發的藝術節越來越多，今秋藝術節粉絲專頁整理台灣下半年地方自籌型藝術節地圖，供青年們環島追藝術節。
全部資訊如下：
[南投 魚池]2019魚池戲劇節
7/12 - 7/21
主辦圖隊｜ 魚池戲劇節
[彰化 溪州] 2019溪州黑泥季
7/13 - 7/14
主辦團隊｜ 我愛溪州 I Love Hsichou
[宜蘭 頭城] 頭城老街文化藝術季
7/21 - 7/28
主辦團隊｜ 金魚。厝邊
[桃園 中壢] 回桃看藝術節SP《解除封印》
7/20 - 8/4
主辦團隊｜ 回桃看藝術節
[基隆 正濱漁港] 大魚來了正濱港灣共創插畫節
7/27 - 9/29
主辦團隊｜ 星濱山-正濱港町藝術共創
[彰化 鹿港] 今秋藝術節 Lukang Arts Festival《移住今秋》
9/14 -9/29
主辦團隊｜ 鹿港囝仔 、 保鹿運動
[台北 大稻埕] 大稻埕國際藝術節
10/1 - 10/31
主辦團隊｜大稻埕國際藝術節團隊
[宜蘭 五節] 利澤偶聚祭
11/15 - 11/17
主辦團隊｜ 無獨有偶
[台東 都蘭] 阿米斯音樂節
11/23 - 11/24
主辦團隊｜https://www.facebook.com/Amismusicfestival/
今秋藝術節表示，地圖是整理網路資訊，實際時間還請依照主辦團隊公佈為主。他們也歡迎網友報馬提供資訊。
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Lukang Arts Festival
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