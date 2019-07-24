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內神通外鬼！有力人士介入 私菸離奇「五度五關」內幕曝光

下半年哪裡自籌型藝術節好玩？ 一張圖告訴你

2019-07-24 08:03聯合報 記者何定照╱即時報導

台灣各地自發的藝術節越來越多，今秋藝術節粉絲專頁整理台灣下半年地方自籌型藝術節地圖，供青年們環島追藝術節。

全部資訊如下：

[南投 魚池]2019魚池戲劇節

7/12 - 7/21

主辦圖隊｜ 魚池戲劇節

[彰化 溪州] 2019溪州黑泥季

7/13 - 7/14

主辦團隊｜ 我愛溪州 I Love Hsichou

[宜蘭 頭城] 頭城老街文化藝術季

7/21 - 7/28

主辦團隊｜ 金魚。厝邊

[桃園 中壢] 回桃看藝術節SP《解除封印》

7/20 - 8/4

主辦團隊｜ 回桃看藝術節

[基隆 正濱漁港] 大魚來了正濱港灣共創插畫節

7/27 - 9/29

主辦團隊｜ 星濱山-正濱港町藝術共創

[彰化 鹿港] 今秋藝術節 Lukang Arts Festival《移住今秋》

9/14 -9/29

主辦團隊｜ 鹿港囝仔 、 保鹿運動

[台北 大稻埕] 大稻埕國際藝術節

10/1 - 10/31

主辦團隊｜大稻埕國際藝術節團隊

[宜蘭 五節] 利澤偶聚祭

11/15 - 11/17

主辦團隊｜ 無獨有偶

[台東 都蘭] 阿米斯音樂節

11/23 - 11/24

主辦團隊｜https://www.facebook.com/Amismusicfestival/

今秋藝術節表示，地圖是整理網路資訊，實際時間還請依照主辦團隊公佈為主。他們也歡迎網友報馬提供資訊。

今秋藝術節臉書專頁

Lukang Arts Festival

台灣各地自發的藝術節越來越多，今秋藝術節粉絲專頁整理台灣下半年地方自籌型藝術節地...
台灣各地自發的藝術節越來越多，今秋藝術節粉絲專頁整理台灣下半年地方自籌型藝術節地圖。圖/取自今秋藝術節粉絲專頁
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藝術節大稻埕鹿港
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