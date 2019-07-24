社區大厦拒社福╱怕房價下跌？房仲比對實價登錄：沒比較低

2019-07-24 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



蛋黃區的公寓大厦深怕身障機構進駐後會使房價一蹶不振，真的是這樣嗎？房仲業者比對實價登錄交易資料發現，北市101年在中正區成立了第一間小作所「夢想工坊」，7年多來附近的區域成交價格有起有落，並沒有比較低。

為了讓身心障礙者早日融入社會，許多機構往往會設立在一般社區中，希望藉由與大眾自然的互動，給予他們正面的影響。不過，無可避免的，機構設立之初，往往會遭遇社區居民的強烈抗爭，甚至質疑房價受到影響。

台北市社會局承租古亭站聯開宅「奧斯町公寓大厦」，委託喜憨兒福利基金會開設「古亭工坊小作所」照顧心智障礙者，卻引發大樓管委會強烈反彈，基金會5月欲進場施工，被擋在門外，雙方爆發衝突，管委會事後張貼公告，不准喜憨兒進駐。

北市第一家小作所，是101年進駐南昌路二段的夢想工坊。房仲比對房地產實價登錄交易資料，結果顯示，同棟在實價登錄後僅有三筆成交資料，但兩筆皆為同一店面交易，唯一成交正常樓層為103年5樓的65.8萬，再比較南昌路二段附近區域，以181號至210號路段的11層以上住宅大樓為例，價格也在65-75萬元區間，相去不大。夢想工坊進駐後，同年的101年，該路段有多筆交易，成交價落在57-76萬之間，並未出現明顯下跌趨勢。

由喜憨兒福利基金會營運的台北工坊小作所，則是在103年進駐信義路四段辦公大樓。根據房地產實價登錄交易資料顯示，同年6月到9月，於信義路四段391~420號門牌出售的辦公商業大樓，每坪價格落在78.3萬與68.7萬、64.2萬；翌年4月又上漲到每坪72萬元；106年成交價每坪74.2萬元；107年每坪65.1萬元；交易金額有起有落，並非一路走下坡。再看該路段108年最新3筆成交金額，也是起起伏伏，1月的物件每坪60萬元出售，4月成交2筆，分別是每坪72.8萬與55.7萬元，大樓價格水準並未因此受到影響。

台灣房產智庫發言人張旭嵐認為，以夢想工坊的行情為例，基本上房價上漲時，該大樓和區域房價也都上漲，手作工坊看來並無影響到行情；不過在台北工坊的例子，遇到房價下修，周邊物件選擇性多的情況之下，或許手作工坊對與房價的影響性比較明顯。

張旭嵐指出，事實上，以工坊的性質，應該不至於太影響居民生活，單純少數人的心理因素，應不會對房價有太大影響。

住商企劃研究室經理徐佳馨表示，過去不少社福機構設立，不乏引起周邊居民抗爭，但從實價資料觀察，雖有某些個案因為成交少難以比較，可是和周邊同類型產品相比，價格表現也不惶多讓。