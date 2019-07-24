親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

社區大厦拒社福╱怕房價下跌？房仲比對實價登錄：沒比較低

2019-07-24 01:05聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

蛋黃區的公寓大厦深怕身障機構進駐後會使房價一蹶不振，真的是這樣嗎？房仲業者比對實價登錄交易資料發現，北市101年在中正區成立了第一間小作所「夢想工坊」，7年多來附近的區域成交價格有起有落，並沒有比較低。

為了讓身心障礙者早日融入社會，許多機構往往會設立在一般社區中，希望藉由與大眾自然的互動，給予他們正面的影響。不過，無可避免的，機構設立之初，往往會遭遇社區居民的強烈抗爭，甚至質疑房價受到影響。

台北市社會局承租古亭站聯開宅「奧斯町公寓大厦」，委託喜憨兒福利基金會開設「古亭工坊小作所」照顧心智障礙者，卻引發大樓管委會強烈反彈，基金會5月欲進場施工，被擋在門外，雙方爆發衝突，管委會事後張貼公告，不准喜憨兒進駐。

北市第一家小作所，是101年進駐南昌路二段的夢想工坊。房仲比對房地產實價登錄交易資料，結果顯示，同棟在實價登錄後僅有三筆成交資料，但兩筆皆為同一店面交易，唯一成交正常樓層為103年5樓的65.8萬，再比較南昌路二段附近區域，以181號至210號路段的11層以上住宅大樓為例，價格也在65-75萬元區間，相去不大。夢想工坊進駐後，同年的101年，該路段有多筆交易，成交價落在57-76萬之間，並未出現明顯下跌趨勢。

由喜憨兒福利基金會營運的台北工坊小作所，則是在103年進駐信義路四段辦公大樓。根據房地產實價登錄交易資料顯示，同年6月到9月，於信義路四段391~420號門牌出售的辦公商業大樓，每坪價格落在78.3萬與68.7萬、64.2萬；翌年4月又上漲到每坪72萬元；106年成交價每坪74.2萬元；107年每坪65.1萬元；交易金額有起有落，並非一路走下坡。再看該路段108年最新3筆成交金額，也是起起伏伏，1月的物件每坪60萬元出售，4月成交2筆，分別是每坪72.8萬與55.7萬元，大樓價格水準並未因此受到影響。

台灣房產智庫發言人張旭嵐認為，以夢想工坊的行情為例，基本上房價上漲時，該大樓和區域房價也都上漲，手作工坊看來並無影響到行情；不過在台北工坊的例子，遇到房價下修，周邊物件選擇性多的情況之下，或許手作工坊對與房價的影響性比較明顯。

張旭嵐指出，事實上，以工坊的性質，應該不至於太影響居民生活，單純少數人的心理因素，應不會對房價有太大影響。

住商企劃研究室經理徐佳馨表示，過去不少社福機構設立，不乏引起周邊居民抗爭，但從實價資料觀察，雖有某些個案因為成交少難以比較，可是和周邊同類型產品相比，價格表現也不惶多讓。

徐佳馨認為，影響並不像某些民眾想像，不少社福機構甚至會自發性的進行定期睦鄰活動，讓社區形象更好，相較之下，某些社區惡鄰居缺乏公德心，在公共區域亂堆放私人物品，或打擾鄰居生活安寧，才是讓房價大扣分的重要因素。

奧斯町公寓大厦。記者魏莨伊／攝影
奧斯町公寓大厦。記者魏莨伊／攝影
分享

夢想喜憨兒北市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台灣的社會包容 仍限「只要不在我家後院」

2019-07-24 00:18

找潛在病人 專家：C肝篩檢應降到40歲

2019-07-23 23:32

健康主題館／C肝新藥 4萬健保名額搶光！

2019-07-23 23:27

轉院挑戰大 台大兒醫打造移動加護病房

2019-07-23 23:24

電子煙較無害？ 專家：都是誤導

2019-07-23 23:23

健康你我他／泡一泡 太陽曬 擺脫大汗酸臭味

2019-07-23 23:19

越吵卻越甜蜜的3種星座配對 獅子與牡羊遇到會乾柴烈火

2019-07-23 22:06

龜山島龜首再傳崩塌 風管處：正常現象

2019-07-23 20:36

熱門文章

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 09:55

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 12:52

私下挑戰讓男患者勃起 護理師公會震怒！

2019-07-23 18:58

日本旅遊21天 她看清男友「非我良人」決心放生

2019-07-23 14:31

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top