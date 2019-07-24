大厦拒社福專題1：奧斯町拒喜憨兒 社會局：管委會觸法

2019-07-24 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市社會局承租古亭站聯開宅「奧斯町公寓大厦」，委託喜憨兒福利基金會開設「古亭工坊小作所」照顧心智障礙者，卻引發大樓管委會強烈反彈，基金會5月欲進場施工，被擋在門外，雙方爆發衝突，管委會事後張貼公告，不准喜憨兒進駐。社會局指出，管委會此作法違反「身權法」，希望管委會打開心胸友善溝通，尚未開罰。

實際訪查「奧斯町公寓大厦」，電梯實施嚴格門禁，外有保全坐鎮，樓梯口則堆放雜物、漆黑一片，明顯不讓使用。經保全協助搭電梯上2樓，迎面就是深鎖大門，這正是社會局租賃的空間。同樓層還有一家眼鏡行，目前仍在營業。

奧斯町大樓管委會主委拒絕記者採訪。不過，昨有住戶詢問，他們在法律上有沒有這個權利去要求（拒絕小作所進駐）？主委回應說，他們的決議就是否決捷運局的提案，現在「他有他的意見，我們也有我們的意見，我們還在努力」，認為這個機構不適合在這。

「奧斯町公寓大厦」為台北市捷運工程局15年前與建商聯合開發的15層聯開宅，其中2、3樓產權屬捷運局，均隔成2戶，做公有不動產出租，其餘私有產權約113戶，可作住宅或辦公室使用。

這是北市身障社福機構首度進駐聯開宅，選擇聯開宅作為租屋處，源於106年市政總質詢，北市議員建議將交通便利、位在精華地段的聯開宅，規劃為社會福利用地。去年6月，社會局挑中「奧斯町」，並向捷運局租下2樓90坪空間，再標租委託喜憨兒福利基金會開辦照顧輕中度心智障礙青年的古亭工坊。

今年5月22日，基金會欲進場裝修時，卻被管委會攔下，雙方僵持，管委會要求市府出具書面文件說明進駐用途；6月上旬，大樓管委會區權會議上，捷運局列席臨時提案，想和住戶討論小作所進駐事宜，不料其他委員紛紛離席，會議草草收場。

社會局7月15日在附近召開說明會，希望向住戶解釋小作所的喜憨兒都很單純，並不會造成居民危害，管委會卻張貼公告，建議住戶「請勿參加會議，以表本社區不同意該工坊進駐的立場」，最後居民出席數為0，只有少數里長前往關心。

「小作所」其實是服務15歲以上設籍居住在北市的輕中度心智障礙青年，只要他們具備生活自理、交通能力，又無能力進入庇護工場，願意每日到小作所做簡易代工、包裝、清潔活動，就可排隊登記，藉由團體生活，訓練各項技能，保持社區互動。

這間古亭工坊小作所原訂7月開幕，如今計畫延宕超過兩個月。社會局指出，盼爭取8月初進場施作，9月中對外服務。目前北市對小作所需求大，服務量僅393人，卻同時有325人排隊。

社會局指出，區權會已違反「身心障礙者權益保障法」第16條「不得有歧視之對待」，但市府傾向多溝通、盼能和平共處，暫不開罰；依法違反身權法，可開罰10萬元至50萬元。