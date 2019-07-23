越吵卻越甜蜜的3種星座配對 獅子與牡羊遇到會乾柴烈火

2019-07-23 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



很多情侶，會因為一些吵架而變得相敬如賓，另外一種是天天吵，彼此脾氣都很大，互不相讓卻是床頭吵床尾和，今天就來破解，哪些星座，看似貌合神離，私底下卻甜蜜的要長螞蟻，越吵越相愛。

雙子座VS.天秤座

都屬於風象星座的兩個人，有許多相似的地方，當朋友時，相對也會更契合，都屬於外向的兩人，在團體中是不可缺少的兩個星座。

但雙子座的個性比較古靈精怪，而天秤座的優雅與多情往往就是彼此的致命傷害，只要好好調適，也能相輔相成，而對於異性緣都很好的兩個星座，也會因此吃醋爭吵，但總是床頭吵床尾和，不會為這點小事傷害彼此的情感，反而轉化為感情生活的小情趣。

巨蟹座VS.天蠍座

相同都是水象星座，對於事情敏感度也是一樣的強烈，對於感情的態度相對也是同樣強烈，兩個人的情感契合度，也會大大的提升，讓彼此就像是互相的靠岸。

但天生占有欲比較強的天蠍座，有時候會讓巨蟹座感覺被愛，也會有滿滿的安全感，而情緒比較多變的巨蟹，一但情緒一轉變，天蠍座就會不停的提問巨蟹怎麼了！

但巨蟹又喜歡愛答不理的樣子讓天蠍容易火氣上來，然而即使是這樣的狀況，也不會爭執太久，因為溫柔的巨蟹會去融化怒氣的天蠍。

獅子座VS.牡羊座

同屬性火象星座的兩個人，情感上都非常容易的產生，對於感情來說，都非常熱絡，行事直接果斷，表達情感也非常坦然，若是兩個人相遇，會非常快速的發展情感。