2022年恐找不到C肝患者給藥 專家籲篩檢年齡降至40歲

2019-07-23 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



我國自2017年初健保給付全口服新藥，迄今兩年半來，全台累計近6萬7千人接受治療。據推估，自2020年起每年須治療4萬人，才可能達成2025年治療25萬人目標。然而全台45萬名C肝感染者，近半數感染而不自知，甚至有專家指出，若不擴大篩檢，最快3年後，即使有新藥給付名額，恐找不到患者給藥，建議將C肝篩檢年齡從45歲降至40歲。

政府2017年全面給付C肝全口服新藥，在現有醫療院所追蹤患者都被治療後，找出潛在患者成為重要課題。嘉義長庚醫院副院長盧勝男表示，找出潛在病人的兩個主要方法就是「篩檢」、「召回」。

台灣約45萬人是C肝感染者，據衛福部國家C型肝炎旗艦辦公室資料，台灣C型肝炎地理聚集性很明顯，C肝高盛行區以雲嘉、偏鄉為主，患者多是五、六十歲以上民眾。2015年研究發現，我國約49％的C肝感染者不自知，意即約有22.5萬名未知感染者，因沒有明顯症狀或曾被告知疑似感染C肝，卻忘記進一步追蹤。

「找病人是C肝根除最大關鍵」，林口長庚醫院副院長簡榮南呼籲中老年人、洗腎、曾刺青或身體穿洞等民眾，應積極篩檢；除了醫療院所主動出擊，更呼籲政府考慮將C肝篩檢年齡，從45歲降至40歲。健保署已掌握近99.8%民眾就醫紀錄，若由政府協助統整並提供C型肝炎病歷資訊予醫療院所，召回患者並進行診治，定然可獲一定成效。