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2022年恐找不到C肝患者給藥 專家籲篩檢年齡降至40歲

2019-07-23 17:49聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

我國自2017年初健保給付全口服新藥，迄今兩年半來，全台累計近6萬7千人接受治療。據推估，自2020年起每年須治療4萬人，才可能達成2025年治療25萬人目標。然而全台45萬名C肝感染者，近半數感染而不自知，甚至有專家指出，若不擴大篩檢，最快3年後，即使有新藥給付名額，恐找不到患者給藥，建議將C肝篩檢年齡從45歲降至40歲。

政府2017年全面給付C肝全口服新藥，在現有醫療院所追蹤患者都被治療後，找出潛在患者成為重要課題。嘉義長庚醫院副院長盧勝男表示，找出潛在病人的兩個主要方法就是「篩檢」、「召回」。

台灣約45萬人是C肝感染者，據衛福部國家C型肝炎旗艦辦公室資料，台灣C型肝炎地理聚集性很明顯，C肝高盛行區以雲嘉、偏鄉為主，患者多是五、六十歲以上民眾。2015年研究發現，我國約49％的C肝感染者不自知，意即約有22.5萬名未知感染者，因沒有明顯症狀或曾被告知疑似感染C肝，卻忘記進一步追蹤。

「找病人是C肝根除最大關鍵」，林口長庚醫院副院長簡榮南呼籲中老年人、洗腎、曾刺青或身體穿洞等民眾，應積極篩檢；除了醫療院所主動出擊，更呼籲政府考慮將C肝篩檢年齡，從45歲降至40歲。健保署已掌握近99.8%民眾就醫紀錄，若由政府協助統整並提供C型肝炎病歷資訊予醫療院所，召回患者並進行診治，定然可獲一定成效。

目前政府成人健檢提供45歲以上、民國55年以後出生民眾終身一次B、C肝篩檢，是否有機會擴大至40歲以上成人，國健署賈淑麗表示，目前具原住民身分民眾自今年6月起，調整為40歲至60歲終身一次。針對C肝高盛行地區，計畫逐步開放，但仍須視經費許可，研議開放範圍。

我國自2017年初健保給付全口服新藥迄今兩年半來，全台累計近6萬7千人接受治療。...
我國自2017年初健保給付全口服新藥迄今兩年半來，全台累計近6萬7千人接受治療。由左至右為林口長庚醫院內科部長林俊彥、林口長庚醫院副院長簡榮南、衛生福利部國家C型肝炎旗艦辦公室研究員吳慧敏及嘉義長庚醫院副院長盧勝男出席活動。記者陳婕翎／攝影
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C肝患者肝炎
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