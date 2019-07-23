台灣醫衛享譽國際 長照服務日德專家都誇

2019-07-23 17:46 中央社 台北23日電



衛福部今天慶祝6週年部慶，副總統陳建仁表示，台灣醫療照護表現卓越，如長照服務，雖起步不久，但日本、德國專家都給肯定，且外國旅客來台醫療者眾，顯示台灣居東亞翹楚。

衛生福利部下午舉行部慶並頒發衛福專業獎章暨模範公務人員。中華民國無任所大使吳運東獲頒一等衛福專業獎章、內政部警政署防治組婦幼安全科科長陳玲君等16人獲頒三等衛福專業獎章。

陳副總統致詞表示，衛福部工作從一個人受孕階段照顧到最後安老，體現總統蔡英文政見，建構完整社會安全體系，照顧每一個民眾的身心健康喜樂，給予全人、全家、全程的照顧。

台灣的健康醫療屢受國際重視，陳副總統說，台灣有許多世界第一，如長照服務，雖起步不久、滿意度也不很高，但他接觸德國、日本的長照專家，都認為台灣長照服務與他們國家「不相上下」，且以社區為基礎推動，經費人力體制都規劃得宜，希望未來長照服務能像健保一樣，獲得民眾很高認同。

陳副總統也說，外國人到台灣的數量在2016年後沒有減少，反而增加，2018年就有41萬外國旅客到台灣健檢或接受醫療照顧，顯示台灣醫療位居東亞翹楚。衛福部也配合新南向政策推動醫衛旗艦計畫，將台灣經驗貢獻國際。