腸病毒過高峰 竟又見17歲「高齡」重症

2019-07-23 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



雖然現在是暑假期間，腸病毒高峰已過，但民眾仍不可輕忽，疾管署今公布，新增3例腸病毒併發重症病，分別為北部2歲男童、北部17歲男性及南部2歲女童，經住院治療後3人病況均改善並已出院，其中北部17歲高中生是繼上周14歲北部國中生後，今年第二例「高齡」腸病毒重症個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部17歲男性出現發燒、嘴破、手足及軀幹紅疹、四肢無力、疱疹性咽峽炎及呼吸困難等症狀，甚至併發肝炎、肺炎，送醫確診為克沙奇A6型感染併發重症，但其實克沙奇A6型併發重症風險較低，出現肝炎情況也不多。

今年22例重症個案，目前只有2例超過10歲，林詠青強調，5歲以下幼兒才是重症高危險群；5歲以上民眾也可能併發腸病毒重症，但較少見，該名男同學又因併發較不常見的肝炎，才會須住院3周，目前衛生單位並未發現其同住家人、同學有症狀，研判可能在公共場所活動遭感染。

另外，北部2歲男童出現發燒、疱疹性咽峽炎、肌抽躍及四肢紅疹等症狀；南部2歲女童出現手足及臀部水泡、發燒、肌抽躍、呼吸急促及脫水等症狀，確診為腸病毒71型感染併發重症。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計16299人次，較前一周略降5.4%，已過高峰；今年累計22例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，占15例，其他分別感染腸病毒D68型，共2例，其餘克沙奇A6型、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各一例。