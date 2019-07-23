又增3例日本腦炎 個案通通沒打過疫苗

2019-07-23 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布國內新增3例日本腦炎病例，均無日本腦炎疫苗接種紀錄。 示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日本腦炎疫情持續，疾管署今公布國內新增3例日本腦炎病例。個案居住地分別為桃園市觀音區、台中市太平區及彰化縣和美鎮，均無日本腦炎疫苗接種紀錄，目前皆住院治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3例個案住家或活動地周邊有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場所，其中台中市個案經調查感染地為彰化縣竹塘鄉。衛生單位已針對個案住家及活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

國內今年截至目前共15例，其中含2例死亡。個案分別為高雄市4例，嘉義市、屏東縣、台中市及彰化縣各2例，嘉義縣、新竹縣及桃園市各1例。2015至2018年全國同期病例數分別為26、16、21及34例，以40歲以上成人較多，往年6至7月為疫情高峰期，民眾不可掉以輕心。

林詠青說，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。日本腦炎患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。