親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

國安局團購未稅菸品非祕密 吳宗憲交出50人代購名單

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

又增3例日本腦炎 個案通通沒打過疫苗

2019-07-23 17:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署今公布國內新增3例日本腦炎病例，均無日本腦炎疫苗接種紀錄。 示意圖／聯合報...
疾管署今公布國內新增3例日本腦炎病例，均無日本腦炎疫苗接種紀錄。 示意圖／聯合報系資料照片
分享

日本腦炎疫情持續，疾管署今公布國內新增3例日本腦炎病例。個案居住地分別為桃園市觀音區、台中市太平區及彰化縣和美鎮，均無日本腦炎疫苗接種紀錄，目前皆住院治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3例個案住家或活動地周邊有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場所，其中台中市個案經調查感染地為彰化縣竹塘鄉。衛生單位已針對個案住家及活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

國內今年截至目前共15例，其中含2例死亡。個案分別為高雄市4例，嘉義市、屏東縣、台中市及彰化縣各2例，嘉義縣、新竹縣及桃園市各1例。2015至2018年全國同期病例數分別為26、16、21及34例，以40歲以上成人較多，往年6至7月為疫情高峰期，民眾不可掉以輕心。

林詠青說，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。日本腦炎患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，林詠青提醒，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗；如自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或...
三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並做好防蚊措施。 圖／疾管署提供
分享

日本腦炎疫苗
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／巨石擋路 阿里山公路坍方雙向無法通行

2019-07-23 16:53

午後對流發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-07-23 15:08

2022年恐找不到C肝患者給藥 專家籲篩檢年齡降至40歲

2019-07-23 17:49

腸病毒過高峰 竟又見17歲「高齡」重症

2019-07-23 17:16

C肝新藥健保名額今用罄 還有沒有名額要等周五

2019-07-23 16:43

醫療為外交之母 中沙醫療團打先鋒

2019-07-23 16:38

回顧正名運動 原運歷史牆展真相

2019-07-23 16:36

機車路考首度結合VR 讓新手體驗逼真騎乘經驗

2019-07-23 16:15

前進馬來西亞 台南爭取第15屆亞太蘭展主辦權

2019-07-23 16:08

3輛百年28噸國寶級蒸汽火車同框 鐵道迷瘋狂

2019-07-23 15:27

午後大雷雨來襲！ 台中彰化南投雲林注意

2019-07-23 15:23

374項農藥零檢出 甜度33度公館紅棗上市

2019-07-23 14:56

婦癌篩檢抽萬元禮券 醫師建議練「五功」防癌

2019-07-23 14:56

秀傳醫薩刀成功治療 菲籍罕見疾病病患慶重生

2019-07-23 14:52

林懷民退休／林：明年起完全退休 不大會出現公眾前

2019-07-23 14:33

林懷民退休／鄭宗龍時代將開始 雲門注新活力

2019-07-23 14:33

防治C肝 醫師呼籲降篩檢年齡

2019-07-23 14:29

台大兒醫外接團隊 專業護送急重症兒轉院

2019-07-23 14:28

高雄市2歲女童染腸病毒71型重症 已康復出院

2019-07-23 14:26

午後防降雨 未來1周高溫35度

2019-07-23 14:26

高鐵每周日增班北上列車 平日兩班增加自由座

2019-07-23 14:25

半價票搶購大當機 高鐵：前2500名登入就有優惠

2019-07-23 14:25

台南再增1例本土登革熱病例 曾出沒利南市場

2019-07-23 14:19

榮陽1億新機測實驗動物MRI 新藥研發時間大幅縮短

2019-07-23 14:07

雲門為過去畫句點 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 13:59

台南再增本土登革熱病例 曾出沒利南市場

2019-07-23 13:42

41歲女紅斑性狼瘡發病 33次離心式血漿置换救命

2019-07-23 13:37

專訪／林懷民：退休後不太會出現公眾面前

2019-07-23 12:53

南部太陽出來了 菜價是否波動受關注

2019-07-23 12:51

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22

台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22

歌劇院變成「室內海灘」遊客穿泳衣走動、冰淇淋推車...揭開地球暖化議題

2019-07-23 12:10

影／推廣大型車行車視野輔助 蘇貞昌親上大貨車體驗

2019-07-23 12:06

放寬C肝新藥給付 今年四萬額度爆表

2019-07-23 12:06

南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04

新建高樓容積沒管制 淡水禮拜堂美景遭擋

2019-07-23 12:02

影／長庚質子與國研院太空中心結盟 發展太空計畫

2019-07-23 11:54

影／偏鄉病童福音 台大兒醫轉院外接團隊已幫助150人

2019-07-23 11:49

人力不足嚴重脫班 中興巴士遭罰5萬4千元

2019-07-23 11:48
看更多

熱門文章

成年人才懂的說話之道！不管過得多苦，4件事不要一直跟朋友抱怨

2019-07-22 23:58

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 09:55

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

日本旅遊21天 她看清男友「非我良人」決心放生

2019-07-23 14:31

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 12:52

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

午後對流發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-07-23 15:08

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康

2019-07-23 00:00

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

普悠瑪翻車意外全台最大彎 交通部6億改善彎道並遷站

2019-07-22 18:34

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

影／巨石擋路 阿里山公路坍方雙向無法通行

2019-07-23 16:53

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04

【我見我思】林小混／早餐店裡的一尾鯨魚

2019-07-23 06:00

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

【生活點滴】劉洪貞／同學會後我們一起寫書

2019-07-23 06:00

對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47

專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26

她培養出一堆動物網紅 為增曝光率每日清晨5點起床

2019-07-23 14:44

【生活趣聞】潘洛克／褲子穿反的帥氣英雄

2019-07-23 06:00

為何硬要穿高跟鞋？貝嫂用標語T恤回答你 只有官網買得到

2019-07-23 10:26

周董又曬奶茶照 上面一層烤布蕾還加料超誘人

2019-07-23 15:37

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19

374項農藥零檢出 甜度33度公館紅棗上市

2019-07-23 14:56

台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top