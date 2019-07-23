影／巨石擋路 阿里山公路坍方雙向無法通行

2019-07-23 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣台18線阿里山公路36.6公里處（番路鄉公田段），今天下午約3時50分，發生落石坍方，一顆巨石疑受連日大雨影響，夾帶大量石沙坍方，擋住阿里山公路雙向道路，目前雙向車道無法通行，所幸未造成傷亡事故，阿里山工務段已派大型機具前往清除，嘉義縣中埔警分局也派員到場警戒，提醒用路人注意安全。