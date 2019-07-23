C肝新藥健保名額今用罄 還有沒有名額要等周五

2019-07-23 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



C肝新藥今年元月起健保全面給付，但C肝新藥治療名額已於今天下午三時用罄。雖上個月健保會同意以總額「其他預算」下結餘支應，以19億元為上限，但確切給予多少金額支應、能再增加多少名額，本周五健保會決定。醫師表示，目前臨床患者皆非急性個案，若這幾天拿不到藥，暫時無須擔憂。

健保自2017年1月給付口服C肝新藥，今年預定治療4萬人，過去患者只要檢出C肝抗體，但需等6個月確認感染未治癒，才可申請用藥，今年6月放寬條件，只要測到C肝病毒就可開始用藥，並納入12至18歲青少年適用C肝新藥。因病人需求增加，超出108年專款預估人數。

健保署今年釋出新藥給付名額40860個，至今天（7月23日）下午三時為止已全數申請，網頁操作時便跳出「該年度無剩餘配額，不得新增個案資料」的提醒標語。健保會六月底公布協商結果，對於今年公務預算已不足支應經費，同意從108年度健保總額「其他預算」項下結餘支應，若以19億元為上限，約可再釋出約1萬2千個名額。

林口長庚醫院副院長簡榮南指出，急性C肝患者已在2017及2018年接受C肝新藥治療，因此，C肝新藥治療名額即使再一段時間才會釋出，但已知的患者都可以等待。